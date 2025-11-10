Fútbol Sorteo La segunda eliminatoria de la Copa del Rey y los octavos de final de la Copa de la Reina se sortean el martes EITB Publicado: 10/11/2025 17:16 (UTC+1) Última actualización: 10/11/2025 17:16 (UTC+1) En la Copa del Rey, Alavés, Real Sociedad, Osasuna, Eibar y Portugalete conocerán sus próximos rivales; y en la Copa de la Reina, la Real Sociedad, el Eibar, el Athletic y el Alavés. Errege Kopa Whatsapp

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey y los octavos de final de la Copa de la Reina se van a sortear este martes, 11 de noviembre, en Madrid. En concreto, la Copa del Rey efectuará su sorteo a las 13:00 horas, mientras que la Copa de la Reina lo hará a las 16:00 horas. En lo que respecta a los equipos vascos, en la Copa del Rey conocerán sus próximos rivales el Alavés, la Real Sociedad, Osasuna, el Eibar y el Portugalete, mientras que en la Copa de la Reina entrarán en el sorteo la Real Sociedad, el Eibar, el Athletic y el Alavés.

Así las cosas, la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 se jugará el 2, el 3 y el 4 de diciembre, a partido único. Los cinco equipos vascos que van a estar en el sorteo buscarán, en esta eliminatoria, acompañar, en dieciseisavos de final, al Athletic, que está clasificado para esa eliminatoria al ser uno de los cuatro conjuntos que van a disputar la próxima Supercopa de España.

En octavos de final de la Copa de la Reina, que se jugarán, a partido único, el 20 y el 21 de diciembre, ya están los tres equipos vascos de la Liga F Moeve, es decir, la Real, el Eibar y el Athletic; a ellos se suma el Alavés, que obtuvo brillantemente su pase para esta eliminatoria de octavos.