Fútbol Este sábado Euskal Selekzioa-Palestina será el partido con más asistencia jugado en casa por la selección vasca AGENTZIAK | EITB MEDIA Publicado: 11/11/2025 12:18 (UTC+1) Última actualización: 11/11/2025 12:45 (UTC+1) En solo tres semanas, se han vendido 50.000 entradas. El encuentro se podrá seguir en directo en ETB1, eitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Radio Vitoria. Euskal Selekzioa-Palestina Whatsapp

Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioak etxean inoiz bildu dituen ikusle gehien espero dira Palestinaren aurkako neurketan

El partido de fútbol que medirá este próximo sábado a la Euskal Selekzioa y Palestina en el estado de San Mamés se convertirá en el encuentro con mayor afluencia de aficionados de los disputados en casa, después de que en solo tres semanas se hayan vendido más de 50.000 entradas.

El histórico encuentro por la paz y la solidaridad se ofrecerá en ETB1, eitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Radio Vitoria.

El último partido disputado fue ante Uruguay, en marzo de 2024, en el que la Euskal Selekzioa empató 1-1.

Para esta ocasión, el seleccionador Jagoba Arrasate ha convocado a 22 jugadores:

Porteros

- Aitor Fernández (Osasuna)

- Unai Marrero (Real Sociedad)

Defensas

- Andoni Gorosabel (Athletic)

- Álvaro Núñez (Elche)

- Aritz Elustondo (Real Sociedad)

- Unai García (Panetolikos)

- Iñigo Lekue (Athletic)

- Igor Zubeldia (Real Sociedad)

- Unai Elgezabal (Levante)

- Aihen Muñoz (Real Sociedad)

Centrocampistas

- Jon Gorrotxategi (Real Sociedad)

- Oier Zarraga (Udinese)

- Ander Guevara (Alavés)

- Hugo Rincón (Girona)

- Jon Guridi (Alavés)

- Mikel Jauregizar (Athletic)

- Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic)

- Kike Barja (Osasuna)

Delanteros

- Nico Serrano (Athletic)

- Iván Martín (Girona)

- Gorka Guruzeta (Athletic)

- Borja Sainz (Porto)