Fútbol Sorteo Portugalete-Alavés, Reus-Real, Ebro-Osasuna y Pontevedra-Eibar, en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey EITB Publicado: 11/11/2025 13:42 (UTC+1) Última actualización: 11/11/2025 13:46 (UTC+1) Los encuentros se jugarán el 2, 3 y 4 de diciembre, y las eliminatorias se decidirán a partido único. Los partidos se jugarán entre el 2 y el 4 de diciembre. Foto: Europa Press. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Portugalete-Alaves, Reus-Reala, Ebro-Osasuna eta Pontevedra-Eibar, Errege Kopako bigarren kanporaketan

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 contará, en lo que respecta a los equipos vascos que participan en esta ronda con los partidos Portugalete-Alavés, Reus-Real Sociedad, Ebro-Osasuna y Pontevedra-Eibar, tal y como ha deparado el sorteo que se ha realizado este martes en Madrid. Los encuentros se jugarán el 2, 3 y 4 de diciembre, y las eliminatorias se resolverán a partido único.

Así las cosas, el Portugalete, de 3ª RFEF, recibirá en La Florida al Alavés, en un nuevo derbi de Copa; la Real Sociedad visitará al Reus, de 2ª RFEF; Osasuna jugará en casa del Ebro, de 2ª RFEF; y el Eibar se enfrentará, también como visitante, al Pontevedra, de 1ª RFEF.