Fútbol
Copa de la Reina
Alavés-FC Barcelona, Europa-Athletic, Madrid CFF-Eibar y Deportivo-Real, en octavos de la Copa de la Reina
EITB
Las eliminatorias se jugarán, a partido único, el 19, el 20 y el 21 de diciembre. Los otros cuatro enfrentamientos son: Alhama-Atlético Madrid, Badalona-Granada, Espanyol-Real Madrid y Sevilla-Tenerife.
Las eliminatorias se jugarán el 19, el 20 y el 21 de diciembre. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Alaves-Bartzelona, Europa-Athletic, Madril CFF-Eibar eta Deportivo-Reala, Erregina Kopako final zortzirenetan
La Copa de la Reina de la temporada 2025-2026 contará, en octavos de final, con las eliminatorias Alavés-FC Barcelona, Europa-Athletic, Madrid CFF-Eibar y Deportivo-Real Sociedad, en lo que respecta a los equipos vascos que disputarán esta ronda, según ha deparado el sorteo efectuado este martes por la tarde en Madrid. Las eliminatorias se jugarán, a partido único, el 19, el 20 y el 21 de diciembre.
De esta forma, el Alavés, de 1ª RFEF, jugará contra el FC Barcelona, como local. En cuanto a los equipos de la Liga F Moeve, el Athletic jugará en el campo del Europa, de 1ª RFEF, mientras que, ya en eliminatorias entre equipos que compiten en la máxima categoría, el Eibar visitará al Madrid CFF, y la Real Sociedad al Deportivo.
Estas son las eliminatorias de octavos de final de la Copa de la Reina 2025-2026:
Alavés-FC Barcelona
Europa-Athletic
Alhama-Atlético Madrid
Badalona-Granada
Espanyol-Real Madrid
Sevilla-Tenerife
Madrid CFF-Eibar
Deportivo-Real Sociedad