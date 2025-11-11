Cerrar

Fútbol

Copa de la Reina

Alavés-FC Barcelona, Europa-Athletic, Madrid CFF-Eibar y Deportivo-Real, en octavos de la Copa de la Reina

EITB

Las eliminatorias se jugarán, a partido único, el 19, el 20 y el 21 de diciembre. Los otros cuatro enfrentamientos son: Alhama-Atlético Madrid, Badalona-Granada, Espanyol-Real Madrid y Sevilla-Tenerife.

  • Las eliminatorias se jugarán el 19, el 20 y el 21 de diciembre. Foto: Europa Press.

    Las eliminatorias se jugarán el 19, el 20 y el 21 de diciembre. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Alaves-Bartzelona, Europa-Athletic, Madril CFF-Eibar eta Deportivo-Reala, Erregina Kopako final zortzirenetan

Noticias (1)

La Copa de la Reina de la temporada 2025-2026 contará, en octavos de final, con las eliminatorias Alavés-FC Barcelona, Europa-Athletic, Madrid CFF-Eibar y Deportivo-Real Sociedad, en lo que respecta a los equipos vascos que disputarán esta ronda, según ha deparado el sorteo efectuado este martes por la tarde en Madrid. Las eliminatorias se jugarán, a partido único, el 19, el 20 y el 21 de diciembre.

De esta forma, el Alavés, de 1ª RFEF, jugará contra el FC Barcelona, como local. En cuanto a los equipos de la Liga F Moeve, el Athletic jugará en el campo del Europa, de 1ª RFEF, mientras que, ya en eliminatorias entre equipos que compiten en la máxima categoría, el Eibar visitará al Madrid CFF, y la Real Sociedad al Deportivo.

Estas son las eliminatorias de octavos de final de la Copa de la Reina 2025-2026:

Alavés-FC Barcelona

Europa-Athletic

Alhama-Atlético Madrid

Badalona-Granada

Espanyol-Real Madrid

Sevilla-Tenerife

Madrid CFF-Eibar

Deportivo-Real Sociedad

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online