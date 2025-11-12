Fútbol
Copa del Rey
Horarios de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey
Cinco equipos de Euskal Herria toman parte en la segunda ronda de la Copa del Rey de la temporada 2025-26, que tendrá lugar entre el 2 y el 4 de diciembre, a partido único.
Del 2 al 4 de diciembre, la Copa del Rey disputará su segunda eliminatoria. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Errege Kopako bigarren kanporaketako ordutegiak
Del 2 al 4 de diciembre, la Copa del Rey presentará 28 duelos correspondientes a su segunda eliminatoria, ha informado la Real Federación Española de Fúbol (RFEF). Cinco equipos vascos estarán en liza en esta segunda eliminatoria.
Así la Real Sociedad disputará el miércoles, 3 de diciembre, a las 21:00 horas su partido contra el Reus FC Reddis en el estadio municipal de la localidad catalana.
Osasuna visitará al CD Ebro el mismo día y a la misma hora y el choque se jugará en el campo Pedro Sancho.
El derbi entre Portugalete y Alavés también se disputará el miércoles, 3 de diciembre, a las 21:00 horas en la Florida.
Por último, el Eibar también visitará al Pontevedra el mismo día, y el choque comenzará a la misma hora.
Esta ronda, que se disputará a partido único, pondrá en juego los sueños de 56 clubes pertenecientes a las cinco categorías nacionales del fútbol español: 15 de Primera División, 17 de Segunda, 10 de Primera Federación, 12 de Segunda Federación y 2 de Tercera Federación.