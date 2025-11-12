Fútbol Copa del Rey Horarios de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey EITB Publicado: 12/11/2025 19:59 (UTC+1) Última actualización: 12/11/2025 20:17 (UTC+1) Cinco equipos de Euskal Herria toman parte en la segunda ronda de la Copa del Rey de la temporada 2025-26, que tendrá lugar entre el 2 y el 4 de diciembre, a partido único. Del 2 al 4 de diciembre, la Copa del Rey disputará su segunda eliminatoria. Foto: Europa Press. Whatsapp

Del 2 al 4 de diciembre, la Copa del Rey presentará 28 duelos correspondientes a su segunda eliminatoria, ha informado la Real Federación Española de Fúbol (RFEF). Cinco equipos vascos estarán en liza en esta segunda eliminatoria.

Así la Real Sociedad disputará el miércoles, 3 de diciembre, a las 21:00 horas su partido contra el Reus FC Reddis en el estadio municipal de la localidad catalana.

Osasuna visitará al CD Ebro el mismo día y a la misma hora y el choque se jugará en el campo Pedro Sancho.

El derbi entre Portugalete y Alavés también se disputará el miércoles, 3 de diciembre, a las 21:00 horas en la Florida.

Por último, el Eibar también visitará al Pontevedra el mismo día, y el choque comenzará a la misma hora.

Esta ronda, que se disputará a partido único, pondrá en juego los sueños de 56 clubes pertenecientes a las cinco categorías nacionales del fútbol español: 15 de Primera División, 17 de Segunda, 10 de Primera Federación, 12 de Segunda Federación y 2 de Tercera Federación.