Fútbol
La Liga EA Sports
El Barcelona-Osasuna se jugará el 13 de diciembre a las 18:30 y el Alavés-R. Madrid el 14 a las 21:00
EITB
La jornada número 16 de la Liga EA Sports comenzará el viernes 12 con el encuentro entre la Real Sociedad y el Girona y terminará el lunes 15 con el partido entre el Rayo y el Real Betis.
Osasuna; IMAGEN: EFE
Euskaraz irakurri: Barcelona-Osasuna partida abenduaren 13an jokatuko da 18:30etan eta Alaves-R. Madril partida 14ean 21:00etan
Los partidos pertenecientes a la jornada 16 de la Liga EA Sports que enfrentan al Barcelona con Osasuna y al Alavés con el Real Madrid se jugaran el sábado 13 de diciembre a las 18:30 y el domingo 14 a las 21:00 respectivamente.
Por otra parte, la jornada la abrirán Real Sociedad y Girona el viernes 12 a las 21:00 y la cerrarán el Rayo Vallecano y el Betis el lunes 15 a las 21:00. Estos son el resto de los partidos de la jornada:
Viernes 12 diciembre:
21:00 Real Sociedad-Girona
Sábado 13 diciembre:
14:00 Atlético de Madrid-Valencia
16:15 Mallorca-Elche
18:30 Barcelona-Osasuna
21:00 Getafe-Espanyol
Domingo 14 diciembre:
14:00 Sevilla-Oviedo
16:15 Celta-Athletic Club
18:30 Levante-Villarreal
21:00 Alavés-Real Madrid
Lunes 15 de diciembre:
21:00 Rayo Vallecano-Real Betis