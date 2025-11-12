Fútbol La Liga EA Sports El Barcelona-Osasuna se jugará el 13 de diciembre a las 18:30 y el Alavés-R. Madrid el 14 a las 21:00 EITB Publicado: 12/11/2025 21:18 (UTC+1) Última actualización: 12/11/2025 21:18 (UTC+1) La jornada número 16 de la Liga EA Sports comenzará el viernes 12 con el encuentro entre la Real Sociedad y el Girona y terminará el lunes 15 con el partido entre el Rayo y el Real Betis. Osasuna; IMAGEN: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Barcelona-Osasuna partida abenduaren 13an jokatuko da 18:30etan eta Alaves-R. Madril partida 14ean 21:00etan

Los partidos pertenecientes a la jornada 16 de la Liga EA Sports que enfrentan al Barcelona con Osasuna y al Alavés con el Real Madrid se jugaran el sábado 13 de diciembre a las 18:30 y el domingo 14 a las 21:00 respectivamente.

Por otra parte, la jornada la abrirán Real Sociedad y Girona el viernes 12 a las 21:00 y la cerrarán el Rayo Vallecano y el Betis el lunes 15 a las 21:00. Estos son el resto de los partidos de la jornada:

Viernes 12 diciembre:

21:00 Real Sociedad-Girona



Sábado 13 diciembre:

14:00 Atlético de Madrid-Valencia

16:15 Mallorca-Elche

18:30 Barcelona-Osasuna

21:00 Getafe-Espanyol



Domingo 14 diciembre:

14:00 Sevilla-Oviedo

16:15 Celta-Athletic Club

18:30 Levante-Villarreal

21:00 Alavés-Real Madrid



Lunes 15 de diciembre:

21:00 Rayo Vallecano-Real Betis