Fútbol Euskal Selekzioa vs. Palestina Urko Izeta, Jorge Herrando y Pablo Ibáñez, convocados para la Euskal Selekzioa EITB Publicado: 13/11/2025 12:49 (UTC+1) Última actualización: 13/11/2025 13:20 (UTC+1) Según ha informado la Federación Vasca de Fútbol, sustituirán a los lesionados Aritz Elustondo, Ivan Martín y Borja Sainz. Nueva convocatoria de la Euskal Selekzioa Whatsapp

Urko Iruretagoiena 'Izeta', Jorge Herrando y Pablo Ibáñez han sido convocados para el partido que la selección vasca disputará ante Palestina el próximo sábado, 15 de noviembre, en San Mamés. Estos tres jugadores sustituirán a los lesionados Aritz Elustondo, Ivan Martín y Borja Sainz.

Por lo tanto, así quedaría la lista definitiva de jugadores, un total de 22:

Esta es la lista de Jagoba Arraste:

Porteros

- Aitor Fernández (Osasuna)

- Unai Marrero (Real Sociedad)

Defensas

- Andoni Gorosabel (Athletic)

- Álvaro Núñez (Elche)

- Jorge Herrando (Osasuna)

- Unai García (Panetolikos)

- Iñigo Lekue (Athletic)

- Igor Zubeldia (Real Sociedad)

- Unai Elgezabal (Levante)

- Aihen Muñoz (Real Sociedad)

Centrocampistas

- Jon Gorrotxategi (Real Sociedad)

- Oier Zarraga (Udinese)

- Ander Guevara (Alavés)

- Hugo Rincón (Girona)

- Jon Guridi (Alavés)

- Pablo Ibáñez (Alavés)

- Mikel Jauregizar (Athletic)

- Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic)

- Kike Barja (Osasuna)

Delanteros

- Nico Serrano (Athletic)

- Gorka Guruzeta (Athletic)

- Urko Izeta (Athletic)



