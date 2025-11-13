Fútbol
Euskal Selekzioa vs. Palestina
Urko Izeta, Jorge Herrando y Pablo Ibáñez, convocados para la Euskal Selekzioa
EITB
Según ha informado la Federación Vasca de Fútbol, sustituirán a los lesionados Aritz Elustondo, Ivan Martín y Borja Sainz.
-
Nueva convocatoria de la Euskal Selekzioa
Euskaraz irakurri: Urko Izeta, Jorge Herrando eta Pablo Ibañez Euskal Selekzioarekin jokatzeko deitu dituzte
Urko Iruretagoiena 'Izeta', Jorge Herrando y Pablo Ibáñez han sido convocados para el partido que la selección vasca disputará ante Palestina el próximo sábado, 15 de noviembre, en San Mamés. Estos tres jugadores sustituirán a los lesionados Aritz Elustondo, Ivan Martín y Borja Sainz.
Por lo tanto, así quedaría la lista definitiva de jugadores, un total de 22:
Esta es la lista de Jagoba Arraste:
Porteros
- Aitor Fernández (Osasuna)
- Unai Marrero (Real Sociedad)
Defensas
- Andoni Gorosabel (Athletic)
- Álvaro Núñez (Elche)
- Jorge Herrando (Osasuna)
- Unai García (Panetolikos)
- Iñigo Lekue (Athletic)
- Igor Zubeldia (Real Sociedad)
- Unai Elgezabal (Levante)
- Aihen Muñoz (Real Sociedad)
Centrocampistas
- Jon Gorrotxategi (Real Sociedad)
- Oier Zarraga (Udinese)
- Ander Guevara (Alavés)
- Hugo Rincón (Girona)
- Jon Guridi (Alavés)
- Pablo Ibáñez (Alavés)
- Mikel Jauregizar (Athletic)
- Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic)
- Kike Barja (Osasuna)
Delanteros
- Nico Serrano (Athletic)
- Gorka Guruzeta (Athletic)
- Urko Izeta (Athletic)