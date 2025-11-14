Cerrar

Fútbol

Óbito

Fallece Xabier Azkargorta

EITB

El exentrenador azpeitiarra, que ha fallecido en Bolivia a los 72 años de edad, hizo historia al llevar a la selección de ese país a disputar su único Mundial en 1994.

  • Xabier Azkargorta en una imagen de archivo. EITB

    Xabier Azkargorta en una imagen de archivo. EITB

Euskaraz irakurri: Xabier Azkargorta hil da

El exentrenador azpeitiarra Xabier Azkargorta, una de las leyendas del fútbol vasco, ha fallecido este viernes a los 72 años de edad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde residía desde hace varios años. 

En la liga española, dirigió al Espanyol (1983-1986), Valladolid (1986-1987), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1989-1991). Más allá de su carrera en los banquillos de la liga, Azkargorta hizo historia al llevar a la selección absoluta de Bolivia a disputar su único Mundial en 1994. También dirigió a la selección de Chile.

Asimismo, entrenó al Yokohama Marinos japonés (1997-98), al Chivas mexicano (2005) y varios equipos bolivianos, hasta que se retiró en 2020.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online