Fútbol Óbito Fallece Xabier Azkargorta EITB Publicado: 14/11/2025 14:23 (UTC+1) Última actualización: 14/11/2025 15:48 (UTC+1) El exentrenador azpeitiarra, que ha fallecido en Bolivia a los 72 años de edad, hizo historia al llevar a la selección de ese país a disputar su único Mundial en 1994.

Euskaraz irakurri: Xabier Azkargorta hil da

El exentrenador azpeitiarra Xabier Azkargorta, una de las leyendas del fútbol vasco, ha fallecido este viernes a los 72 años de edad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde residía desde hace varios años.

En la liga española, dirigió al Espanyol (1983-1986), Valladolid (1986-1987), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1989-1991). Más allá de su carrera en los banquillos de la liga, Azkargorta hizo historia al llevar a la selección absoluta de Bolivia a disputar su único Mundial en 1994. También dirigió a la selección de Chile.

Asimismo, entrenó al Yokohama Marinos japonés (1997-98), al Chivas mexicano (2005) y varios equipos bolivianos, hasta que se retiró en 2020.