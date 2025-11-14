Fútbol Euskal Selekzioa vs. Palestina Euskal Herria y Palestina llenarán San Mamés por la oficialidad y contra el genocidio Agencias | EITB Publicado: 14/11/2025 18:19 (UTC+1) Última actualización: 14/11/2025 20:48 (UTC+1) El encuentro que la Euskal Selekzioa y Palestina jugarán este sábado en San Mamés va más allá de un mero partido amistoso, y así lo han reflejado los entrenadores y jugadores de ambas selecciones. Entrenadores, jugadores y representantes institucionales en San Mamés. EFE Whatsapp

El partido que va a enfrentar este sábado en San Mamés a las selecciones de Euskal Herria y Palestina será "un mensaje para el mundo entero" de un "pueblo que vive bajo una ocupación" y que "está luchando por su libertad", ha asegurado el seleccionador de Palestina, Ehab Abu Jazar.

Los organizadores de este amistoso solidario, que también reivindicará la oficialidad de la selección vasca, han explicado que prevén reunir a unas 50.000 personas en 'La Catedral' y que la recaudación será gestionada por Médicos Sin Fronteras para emplearla en "ayuda médica y humanitaria" en la franja de Gaza.

Abu Jazar ha compartido la rueda de prensa con su jugador Yaser Hamed, futbolista vizcaíno internacional con Palestina; Mikel Labaka, segundo entrenador de la selección vasca que ha intervenido por la ausencia de Jagoba Arrasate, que no ha podido llegar a tiempo a Bilbao por problemas en su vuelo; y el futbolista de la Real Sociedad Aihen Muñoz.

Abu Jazar: "El genocidio no ha parado"

"Nuestra presencia en Euskadi es muy importante para la causa palestina. La situación de nuestro pueblo es muy complicada y los deportistas tenemos la oportunidad de llevar este mensaje al mundo", añadió el técnico palestino, quien animó a los aficionados que acudan a San Mamés a que "sigan gritando por la libertad del pueblo palestino".

"El genocidio no ha parado. Hay un millón de personas sin hogar que viven en tiendas de campaña, hace un mes y medio supe que mi casa fue bombardeada. Como deportistas palestinos tenemos una responsabilidad muy grande de que la voz de Palestina llegue al mundo", incidió.

Yaser Hamed, por su parte, trasladó la "sorpresa y el agradecimiento" de los futbolistas por el "recibimiento y el apoyo constante" que han encontrado en Bilbao y subrayó "las ganas de vivir este partido" y de intentar lograr la victoria, "aunque será muy difícil", en el que será el primer partido de Palestina en Europa.

"Hay que valorar también el esfuerzo de los jugadores de Euskal Selekzioa para venir esperamos vivir un día histórico e inolvidable para todos. Que este partido tenga un eco mundial y que todo termine pronto", deseó Hamed, vizcaíno de padre gazatí, que reveló que ha perdido a varios "familiares con los que tenía contacto" en los ataques.

Labaka, por su parte, confesó después de escuchar a Abu Jazar y a Hamed que se le hacía "difícil hablar del partido".

"Me sabe hasta mal hablar de fútbol, pero esperemos que el fútbol pueda ayudar en algo", añadió el técnico antes de agradecer la buena disposición de los jugadores vascos para acudir a la convocatoria a pesar de un calendario "saturadísimo de partidos" porque entienden que desde la Federación Vasca quieren "dar pasos en firme para que seamos oficiales".

Cómo llegan las dos selecciones

Ya en lo deportivo, aspecto que en esta ocasión queda claramente en un segundo plano por detrás de la solidaridad, Palestina, selección número 98 en el ránking FIFA, ha estado entrenando desde su llegada a Bizkaia en las Instalaciones del Athletic Club en Lezama y las de Sarriena en Leioa de cara a un choque que le servirá de preparación para sus próximos compromisos.

El más inmediato es el Palestina-Libia del 25 noviembre en Catar, un encuentro del play-off de clasificación para la Copa Árabe (torneo FIFA) que se juega en Catar del 1 al 18 de diciembre.

A Euskal Herria, dirigida por Jagoba Arrasate, técnico del RCD Mallorca en la Liga EA Sports, el partido le llega en un momento de la temporada con el calendario muy cargado para los clubes y en una fecha FIFA que le impedirá contar con sus mejores jugadores. Varios de ellos (Unai Simón, Remiro, Vivian, Zubimendi, Merino, Oyarzabal) han sido convocados para jugar con la España de Luis de la Fuente.

Aun así, la selección vasca, que seguirá reclamando su oficialidad y la posibilidad de competir en los torneos oficiales de FIFA y UEFA, siempre puede presentar un equipo potente, incluso a pesar de tener también muchos jugadores importantes lesionados (Iñaki y Nico Williams, Oihan Sancet, Ander Barrenetxea...).

Convocatoria

Así, entre los convocados por Arrasate se encuentran titulares del Athletic como Andoni Gorosabel, Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta y Gorka Guruzeta, de la Real como Igor Zubeldia, Aihen Muñoz y Jon Gorrotxategi, del Alavés como Jon Guridi y Ander Guevara, y otros jugadores fuera del fútbol vasco como Álvaro Núñez (Elche), Unai García (Panetolikos), Oier Zarraga (Udinese) y Hugo Rincón (Girona).

Completan la convocatoria de 22 jugadores, que el técnico vasco ha tenido que recomponer por las bajas respecto a una primera citación, los porteros Aitor Fernández (Osasuna) y Unai Marrero (Real Sociedad); los defensas Iñigo Lekue (Athletic), Unai Elgezabal (Levante) y Jorge Herrando (Osasuna); los centrocampistas: Pablo Ibáñez (Alavés) y Kike Barja (Osasuna); y los delanteros Nico Serrano y Urko Izeta (Athletic).

En Palestina, además de Yaser Hamed, destaca la presencia del peruano Emilio Saba, que juega en el Sport Boys, de la primera división peruana.

El partido será retrasmitido en directo en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 20:15 horas.