Fútbol En San Mamés La Euskal Selekzioa vence a Palestina en un amistoso festivo y reivindicativo (3-0) I. G. | EITB Publicado: 15/11/2025 22:32 (UTC+1) Última actualización: 15/11/2025 23:53 (UTC+1) Ha sido un encuentro lleno de emociones y reivindicaciones que se ha vivido con gran expectación y un fantástico ambiente en el estadio, con más de 50.000 aficionados en las gradas. Hugo Rincon, en una jugada del partido. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioak Palestina garaitu du jai giroz eta aldarrikapenez jositako lagunartekoan (3-0)

La Euskal Selekzioa ha ganado por 3-0 a Palestina en el partido amistoso que han disputado este sábado en San Mamés. Ha sido un encuentro lleno de emociones y reivindicaciones que se ha vivido con gran expectación y un fantástico ambiente en el estadio, con más de 50.000 aficionados en las gradas.

Ikurriñas y banderas de Palestina se mezclaban entre los aficionados vestidos muchos de ellos con camisetas sobre todo verdes de la selección vasca como apoyo a la reivindicación de la oficialidad, que es otro de los objetivos de este encuentro amistoso.

Tras un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos en Gaza, el partido ha comenzado con iniciativa de los vascos, que para el minuto 4 ya han abierto el marcador. Elgezabal ha rematado el balón a la red en un córner (1-0).

Los palestinos han reaccionado al gol, y han tenido una doble oportunidad dentro del área que ha tenido que despejar la defensa.

Kike Barja ha probado suerte con un lanzamiento lejano tras una jugada colectiva, pero el portero rival ha parado el balón.

Con el paso de los minutos el juego se ha equilibrado más, con acercamientos tanto de la selección vasca como la palestina. Aun así, la Euskal Selekzioa ha creado algo más de peligro, sobre todo con un cabezazo de Guruzeta que se ha ido fuera por poco.

En los últimos minutos de la primera parte, Hugo Rincon ha sido derribado en el área y el árbitro ha señalado penalti. Guruzeta se ha encargado de marcar el 2-0.

En la segunda parte ambos conjuntos han hecho varios cambios, y Palestino ha tenido su mejor ocasión dentro del área, con un cabezazo que se ha ido fuera.

En eso, Izeta ha marcado el tercer gol de la Euskal Selekzioa. Ha recibido un pase al hueco y con paciencia ha marcado a placer.

En los minutos finales el ritmo ha bajado, y así ha acabado el partido, con un resultado de 3-0 a favor de la Euskal Selekzioa.