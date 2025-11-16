Fútbol Liga F Moeve La Real Sociedad y el Athletic empatan en Anoeta, en un derbi muy igualado (1-1) EITB Publicado: 16/11/2025 14:24 (UTC+1) Última actualización: 16/11/2025 16:49 (UTC+1) El equipo txuri-urdin y el conjunto rojiblanco se han repartido los puntos, en el derbi de la undécima jornada de la Liga F Moeve, este domingo. Agote ha adelantado al Athletic, en el minuto 66, y Eizagirre ha hecho el gol del empate para la Real, de penalti, en el tiempo de prolongación. 1:23 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Realak eta Athleticek bana berdindu dute Anoetan, derbi oso lehiatuan

La Real Sociedad y el Athletic han empatado, 1-1, en el derbi vasco que han disputado dentro de la undécima jornada de la Liga F Moeve de la temporada 2025-2026, este domingo, en Anoeta. Daniela Agote, en el minuto 66, ha marcado el 0-1 para el Athletic, y Nerea Eizagirre, en el minuto 96, ya en tiempo de prolongación, de penalti, ha hecho el 1-1, para la Real. De esta forma, la Real Sociedad, en la clasificación, permanece en tercera posición, con 24 puntos, y el Athletic es décimo, con diez puntos.

Con un gran ambiente en Anoeta, donde se han dado cita 10 094 aficionadas y aficionados, el derbi ha comenzado con más control por parte del Athletic, que daba la impresión de encontrarse más cómodo, sobre el terreno de juego, que la Real. El equipo vizcaíno se ha hecho con el centro del campo en el tramo inicial del encuentro, y conseguía llegar con peligro por las bandas, con Ortega y Agote profundizando de forma notable. En el minuto doce, Clara Pinedo ha chutado desde el borde del área, y su disparo ha salido ligeramente desviado, a la izquierda de Julia Arrula; la Real trataba de robar y salir con rapidez, en un choque vibrante, de mucho ritmo.

En los minutos finales de la primera parte, la Real Sociedad ha dispuesto de tres claras ocasiones para adelantarse en el marcador. En el minuto 41, Adriana Nanclares ha desviado a córner un duro disparo, y, en la siguiente acción, Klára Cahynová ha chutado desde dentro del área; cuando su disparo iba a suponer el primer gol del derbi, Naia Landaluze ha podido despejar, casi en la línea de gol. Y a renglón seguido, un cabezazo de María Molina se ha ido fuera por muy poco.

En el arranque de la segunda mitad, la Real Sociedad ha tomado el mando en el centro del campo, y las de Arturo Ruiz han creado una muy buena oportunidad para poner el 1-0; Arola, mano a mano con Adriana Nanclares, ha chutado, pero la portera del Athletic ha respondido con una excelente parada.

En el minuto 66, culminando una buena jugada de ataque, Daniela Agote ha marcado para el Athletic. Ane Azkona ha entrado en el área por la derecha, y el balón le ha llegado a la futbolista baracaldesa que, con un buen chut, ha batido a Arrula.

Con el marcador adverso, la Real ha intensificado su ofensiva, en busca del empate. El Athletic se defendía con acierto, pero, ya en tiempo de prolongación, el equipo txuri-urdin ha logrado el premio a su esfuerzo; en una acción dentro del área, el balón ha impactado en la mano de Landaluze, y, en el penalti, Nerea Eizagirre ha marcado el 1-1. Era el minuto 96; no ha habido tiempo para más, y los dos equipos se han repartido los puntos en el derbi.

Ficha técnica

1 - Real Sociedad: Arrula; Lucía Rodríguez, Florentino (Pardo, min. 78), Molina (Nahia Aparicio min. 71), Moraza; Paula Fernández, Jacinto, Cahinova; ; Lavogez (Arola Aparicio, min. 59), Eguiguren (Eizagirre, min. 71) y Agirrezabala (Marcos, min. 58).

1 - Athletic: Nanclares; Nevado, Bibi, Landaluze, Elexpuru; Ogiza (Baños, min 62), Zubieta, Agote (Vilariño, min. 87), Pinedo (Valero, min. 77), Ortega (Eider, min. 78), Campos (Azkona, min 62).

Árbitra: Beatriz Cuesta (Comité Gallego). Tarjetas amarillas para Ogiza, Azkona y Valero, del Athletic.

Goles: 0-1, min. 65: Agote. 1-1, min. 90+6: Eizagirre, de penalti.

Incidencias: 10 094 aficionadas y aficionados, en Anoeta.