Fútbol

Goles de LaLiga EA Sports

Los goles de todos los partidos de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports.

  • LaLiga EA Sports. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 13. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Valencia-Levante (1-0)

Alavés-Celta

Barcelona-Athletic

Osasuna-Real Sociedad

Villarreal-Mallorca

Oviedo-Rayo Vallecano

Betis-Girona

Getafe-Atlético

Elche-Real Madrid

Espanyol-Sevilla

