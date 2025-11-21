Cerrar

Fútbol

Goles de LaLiga Hypermotion

Los goles de todos los partidos de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

EITB MEDIA

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion.

  • LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

    LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 15. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.

Las Palmas-Albacete (2-1)

Andorra-Castellón

Eibar-Zaragoza

Leganés-Almería

Granada-Córdoba

Deportivo-Ceuta

Huesca-Sporting

Cádiz-Cultural Leonesa

Burgos-Racing Santander

Málaga-Mirandés

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online