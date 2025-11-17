Fútbol RFEF La Cartuja acogerá la final de Copa al menos tres temporadas más, de 2026 a 2028 EITB Media Publicado: 17/11/2025 18:38 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2025 18:39 (UTC+1) Así lo ha decidido la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol, reunida en un hotel de Sevilla. La Cartuja albergará en abril la final copera por séptima edición consecutiva. Es la sede de la final desde la temporada 2017-2018. Estadio La Cartuja de Sevilla. Foto: Europa Press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Sevillako Cartujak Kopako finala hartuko du gutxienez beste hiru denboraldiz, 2026tik 2028ra

La Real Federación Española de Fútbol ha acordado este lunes que la final de la Copa del Rey se dispute en el estadio La Cartuja de Sevilla al menos durante tres temporadas más, de 2026 a 2028.

Así lo ha decidido este lunes la junta directiva de la RFEF, reunida en un hotel de Sevilla, la ciudad que este martes acoge en La Cartuja el España-Turquía, de la jornada final de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

La Cartuja albergará en abril próximo la final copera por séptima edición consecutiva. Es la sede de la final desde la temporada 2017-2018.