Horarios de los partidos de los equipos vascos en los octavos de final de la Copa de la Reina

La RFEF ha dado a conocer este jueves los horarios de los choques correspondientes a esta fase del torneo del KO. El Deportivo-Real Sociedad será retransmitido en directo en ETB.

  • El Alavés en la anterior eliminatoria. Foto de archivo: @alavesfem

Euskaraz irakurri: Euskal taldeen partiden ordutegiak, Erregina Kopako final-zortzirenetan

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este jueves los horarios de los choques de los octavos de final de la Copa de la Reina.

Así, el Europa-Athletic se disputará el 19 de diciembre, viernes, a las 19:00 horas.

Los partidos Madrid CFF-Eibar y Deportivo-Real Sociedad, que se podrá seguir en directo en ETB, se jugarán el 21 de diciembre, domingo, a las 12:00 horas.

Finalmente, el Alavés recibirá al Barcelona el mismo domingo, 21 de diciembre, pero a las 19:00 horas.

