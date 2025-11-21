Fútbol Liga de Naciones Edna Imade, gran novedad en la lista de España para la final ante Alemania EITB Publicado: 21/11/2025 13:12 (UTC+1) Última actualización: 21/11/2025 13:12 (UTC+1) También están en la convocatoria Adriana Nanclares, guardameta del Athletic, y Eunate Astralaga, guardameta del Eibar. Edna Imade Foto: Real Sociedad Whatsapp

Edna Imade, delantera de la Real Sociedad, es la gran novedad en la lista de convocadas de Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, para la final de la Liga de Naciones que disputará contra Alemania.

Asimismo, regresan a la citación, respecto a la de la semifinal ante Suecia, la madridista Athenea del Castillo, Leila Ouahabi, del Manchester City, y Esther González, del Gotham, que fue baja por problemas físicos en los anteriores encuentros. Se mantienen Mapi León y Jenni Hermoso y son bajas significativas por lesión Patri Guijarro y Salma Paralluelo.

También están en la convocatoria Adriana Nanclares, guardameta del Athletic, y Eunate Astralaga, guardameta del Eibar.

Edna Imade, nacida en Marruecos hace 25 años tras huir su madre de Nigeria y criada en Carmona (Sevilla), es una de las nuevas sensaciones en la Liga F por su capacidad goleadora (en la competición suma siete goles, uno menos que las barcelonistas Ewa Pajor y Claudia Pina).

Convocatoria

Porteras: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic) y Eunate Astralaga (Eibar)

Defensas: Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León (Barcelona), Olga Carmona (PSG/FRA), María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández (London City/ING) y Leila Ouahabi (Manchester City/ING)

Centrocampistas: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi (Barcelona) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

Delanteras: Mariona Caldentey (Arsenal/ING), Alba Redondo, Athenea del Castillo, Eva Navarro (Real Madrid), Claudia Pina (Barcelona), Jenni Hermoso (Tigres UANL/MEX), Cristina Martín-Prieto (Benfica/POR), Esther González (Gotham/USA) y Edna Imade (Real Sociedad)