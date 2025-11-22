Fútbol LaLiga EA Sports La Real remonta el derbi para vencer a Osasuna (1-3) I. G. | EITB Publicado: 22/11/2025 20:28 (UTC+1) Última actualización: 22/11/2025 20:43 (UTC+1) La Real encadena cinco partidos sin perder, mientras que Osasuna suma otros tantos sin ganar y sigue en los puestos bajos de la tabla. Guedes celebra su gol. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Realak derbia irauli du Osasuna mendean hartzeko (1-3)

La Real Sociedad ha remontado el partido ante el Osasuna (1-3) este sábado para llevarse en el derbi vasco de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar. Raúl García de Haro ha adelantado a los rojillos, pero los goles de Brais, Guedes y Barrenetxea han dado la victoria a los txuri-urdin.

Los txuri-urdin han comenzado con algo más de iniciativa ofensiva, pero han sido los rojillos quienes han tenido la primera oportunidad clara. Raúl García de Haro ha recibido un pase en profundidad y ha esquivado al portero, pero el balón se le ha ido muy largo y no ha podido rematar con la portería vacía.

Ambos equipos han intentado con jugadas largas, buscando remates a través de centros, pero les ha costado encontrar portería. De hecho, el primer tiro a puerta ha llegado en el minuto 23. Raúl García la ha vuelto a tener de cabeza, y Oyarzabal no ha llegado por poco al centro de Guedes.

Por los demás, poco ha dado una primera parte llena de acercamientos, pero con falta de ideas en los metros finales, sin llegar a poner a prueba a los porteros.

En los últimos minutos del partido, en un córner, Catena ha conseguido abrir el marcador con un buen remate de cabeza (1-0).

La Real ha salido a por el empate en la segunda parte, y poco ha tardado en encontrarlo. Brais ha recibido el balón dentro del área, ha chutado y, tras desviarlo Juan Cruz, ha entrado en la red sin que Herrera pudiera hacer nada (1-1).

Y a los cinco minutos, una contra rápida del equipo gipuzkoano les ha puesto por delante: Conducción de Oyarzabal, le pasa a Guedes para que entre al área y con un zurdazo bate a Herrera (1-2).

Oyarzabal ha estado a punto de marcar el tercero, pero se ha topado con los guantes del portero. Mientras, Osasuna ha intentado reaccionar, pero ha estado más cerca el tercer gol txuri-urdin que el empate.

Además, Barrenetxea ha marcado el que será uno de los mejores goles de la temporada, chutando desde la mitad del campo y pillando adelantado a Herrera (1-3).

En los minutos finales, Iñigo Arguibide ha visto la roja directa tras una dura entrada a Sergio Gómez.

Al final, la Real Sociedad se ha llevado el derbi y a Osasuna se le complica su situación en la Liga.