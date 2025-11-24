Fútbol LaLiga Hypermotion Ibai Gómez deja de ser entrenador del Andorra AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 24/11/2025 09:05 (UTC+1) Última actualización: 24/11/2025 09:20 (UTC+1) Actualmente, el equipo se encuentra al borde del descenso, y lleva ocho partidos sin ganar. Gómez se incorporó al conjunto andorrano el pasado verano. Ibai Gómez, exentrenador del Andorra Whatsapp

Euskaraz irakurri: Ibai Gomezek ez du Andorra entrenatzen jarraituko

El FC Andorra anunció este domingo la salida del hasta ahora técnico Ibai Gómez "de mutuo acuerdo", después de la derrota en casa el sábado ante el Castellón (1-3) en la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion.

El equipo andorrano contrató al técnico vasco el pasado verano tras no renovar a Albert 'Beto' Company, quien había logrado el ascenso a Segunda. A falta de que termine la jornada 15, el equipo de Gerard Piqué está al filo de la zona de descenso, y arrastra una mala racha de ocho partidos sin ganar.