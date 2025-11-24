Fútbol
LaLiga Hypermotion
Ibai Gómez deja de ser entrenador del Andorra
AGENCIAS | EITB MEDIA
Actualmente, el equipo se encuentra al borde del descenso, y lleva ocho partidos sin ganar. Gómez se incorporó al conjunto andorrano el pasado verano.
Ibai Gómez, exentrenador del Andorra
Euskaraz irakurri: Ibai Gomezek ez du Andorra entrenatzen jarraituko
El FC Andorra anunció este domingo la salida del hasta ahora técnico Ibai Gómez "de mutuo acuerdo", después de la derrota en casa el sábado ante el Castellón (1-3) en la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion.
El equipo andorrano contrató al técnico vasco el pasado verano tras no renovar a Albert 'Beto' Company, quien había logrado el ascenso a Segunda. A falta de que termine la jornada 15, el equipo de Gerard Piqué está al filo de la zona de descenso, y arrastra una mala racha de ocho partidos sin ganar.