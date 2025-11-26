Otros deportes Herri Kirolak Paulo Azpiazu anuncia que deja el levantamiento de piedra "por falta de hambre" y tras una lesión de espalda EITB Media Publicado: 26/11/2025 17:30 (UTC+1) Última actualización: 26/11/2025 17:37 (UTC+1) El levantador nacido en Bergara, pero afincado en Tierra Estella desde los siete años, ha reconocido que la piedra "no me corre por la sangre para dedicarme 100%" a ella. "Me quiero dedicar más a lo mío", ha concluido. Paulo Azpiazu. Imagen de archivo: EITB Whatsapp

Euskaraz irakurri: Paulo Azpiazuk harria jasotzeari utziko dio "gogo faltagatik" eta bizkarreko lesio baten ostean

El levantador de piedra, Paulo Azpiazu, ha anunciado que deja la piedra "por falta de hambre". El también profesor de fitness ha explicado que le ha costado "mucho dar este paso".

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Azpiazu ha hablado de su lesión. Hace dos meses "debido al sobreesfuerzo de todo el año" en un entrenamiento con la cubica se lesionó en la zona lumbar. Ha concretado que al ver que no mejoraba con el masajista, se decidió hacer una la resonancia. Los resultados de la resonancia los ha conocido este martes. Su lesión consiste en dos protrusiones que le provocan dolor.

El levantador nacido en Bergara, pero afincado en Tierra Estella desde los siete años, ha reconocido que la piedra "no me corre por la sangre para dedicarme 100%" a ella.

Por otro lado, Azpiazu ha dicho que no se podía imaginar haber hecho en la piedra lo que he hecho estos años, "estoy muy contento con lo conseguido". "Jamás pensaría que ganaría ninguna txapela o hacer marcas como las que he hecho en Igeldo, Iraeta…", ha agregado. "Me quiero dedicar más a lo mío", ha concluido.

En 2021 comenzó a levantar piedra en la escuela de Izeta II y a partir de 2022 ha obtenido excelentes resultados, siendo el más destacado el segundo puesto del Campeonato de Euskal Herria de Piedras Pequeñas obtenido en 2022. También hizo segundo con la piedra de Igeldo aquel mismo año.

En enero de 2023 ganó el concurso Iraeta Errota Harria con récord de alzadas y en febrero ganó el Campeonato de Levantamiento de Oro con gran autoridad. En el Campeonato de Dos Piedras de Zarautz quedó empatado a puntos con Mikel Lopetegi Urra y debido a la diferencia de peso fue subcampeón. En 2024 alcanzó su punto álgido al ganar el Campeonato de Euskal Herria de Piedras Pequeñas.