Fútbol LALIGA EA SPORTS Osasuna-Athletic se jugará el 3 de enero en El Sadar Publicado: 01/12/2025 17:18 (UTC+1) Última actualización: 01/12/2025 17:40 (UTC+1) LaLiga ha confirmado oficialmente el horario del encuentro, 3 de enero a las 16:15 horas. Abel Bretones y Nico Williams. Imagen: Europa Press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Osasuna-Athletic urtarrilaren 3an jokatuko da Sadarren

LaLiga ha comunicado que el partido entre Osasuna y Athletic se disputará el sábado 3 de enero a las 16:15 horas en el estadio de El Sadar, un horario que la organización ha fijado tras cerrar la programación completa de la jornada y que ambos clubes han aceptado sin cambios, quedando así establecido el plan definitivo para el esperado duelo.