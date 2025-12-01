Fútbol
Osasuna-Athletic se jugará el 3 de enero en El Sadar
LaLiga ha confirmado oficialmente el horario del encuentro, 3 de enero a las 16:15 horas.
Abel Bretones y Nico Williams. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Osasuna-Athletic urtarrilaren 3an jokatuko da Sadarren
LaLiga ha comunicado que el partido entre Osasuna y Athletic se disputará el sábado 3 de enero a las 16:15 horas en el estadio de El Sadar, un horario que la organización ha fijado tras cerrar la programación completa de la jornada y que ambos clubes han aceptado sin cambios, quedando así establecido el plan definitivo para el esperado duelo.