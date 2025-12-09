Fútbol
Copa del Rey
Alavés-Sevilla, Eibar-Elche, Huesca-Osasuna, Eldense-Real y Ourense-Athletic, en dieciseisavos de la Copa
EITB
Las eliminatorias, a partido único, se jugarán el 16, 17 y 18 de diciembre.
Las elimintorias se jugarán entre el 16 y el 18 de diciembre. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Alaves-Sevilla, Eibar-Elx, Huesca-Osasuna, Eldense-Reala eta Ourense-Athletic, Kopako final-hamaseirenetan
Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 van a deparar, para los cinco equipos vascos en competición las siguientes eliminatorias: Alavés-Sevilla, Eibar-Elche, Huesca-Osasuna, Eldense-Real Sociedad y Ourense-Athletic. Así lo ha deparado el sorteo que se ha llevado a cabo este mediodía, en Madrid; las eliminatorias, a partido único, se jugarán el 16, 17 y 18 de diciembre.
De esta forma, el Alavés protagoniza, ante el Sevilla, la única eliminatoria entre equipos de Primera División, categoría en la que también compite el Elche, rival del Eibar. El Huesca, rival de Osasuna, juega en Segunda División, en tanto que el Eldense y el Ourense, a los que se enfrentan, respectivamente, la Real Sociedad y el Athletic, disputan en esta temporada la Segunda RFEF.
Estas son las eliminatorias de dieciseisavos de final de la Copa del Rey:
Ourense-Athletic
Atlético Baleares-Atlético Madrid
CF Talavera de la Reina-Real Madrid
Guadalajara-FC Barcelona
Real Murcia-Real Betis
Eldense-Real Sociedad
Burgos-Getafe
Cultural Leonesa-Levante
Eibar-Elche
Deportivo-Mallorca
Racing Santander-Villarreal
Sporting Gijón-Valencia
Huesca-Osasuna
Granada-Rayo Vallecano
Albacete-Celta
Alavés-Sevilla