Fútbol Copa del Rey Alavés-Sevilla, Eibar-Elche, Huesca-Osasuna, Eldense-Real y Ourense-Athletic, en dieciseisavos de la Copa EITB Publicado: 09/12/2025 14:05 (UTC+1) Última actualización: 09/12/2025 14:32 (UTC+1) Las eliminatorias, a partido único, se jugarán el 16, 17 y 18 de diciembre. Las elimintorias se jugarán entre el 16 y el 18 de diciembre. Foto: Europa Press. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Alaves-Sevilla, Eibar-Elx, Huesca-Osasuna, Eldense-Reala eta Ourense-Athletic, Kopako final-hamaseirenetan

Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 van a deparar, para los cinco equipos vascos en competición las siguientes eliminatorias: Alavés-Sevilla, Eibar-Elche, Huesca-Osasuna, Eldense-Real Sociedad y Ourense-Athletic. Así lo ha deparado el sorteo que se ha llevado a cabo este mediodía, en Madrid; las eliminatorias, a partido único, se jugarán el 16, 17 y 18 de diciembre.

De esta forma, el Alavés protagoniza, ante el Sevilla, la única eliminatoria entre equipos de Primera División, categoría en la que también compite el Elche, rival del Eibar. El Huesca, rival de Osasuna, juega en Segunda División, en tanto que el Eldense y el Ourense, a los que se enfrentan, respectivamente, la Real Sociedad y el Athletic, disputan en esta temporada la Segunda RFEF.

Estas son las eliminatorias de dieciseisavos de final de la Copa del Rey:

Ourense-Athletic

Atlético Baleares-Atlético Madrid

CF Talavera de la Reina-Real Madrid

Guadalajara-FC Barcelona

Real Murcia-Real Betis

Eldense-Real Sociedad

Burgos-Getafe

Cultural Leonesa-Levante

Eibar-Elche

Deportivo-Mallorca

Racing Santander-Villarreal

Sporting Gijón-Valencia

Huesca-Osasuna

Granada-Rayo Vallecano

Albacete-Celta

Alavés-Sevilla