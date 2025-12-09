Fútbol
Copa del Rey
Horarios de los cruces de los equipos vascos en dieciseisavos de la Copa
EITB Media
Eibar y Real Sociedad jugarán el martes, 16 de diciembre, Osasuna el miércoles 17, y Athletic el jueves 18.
-
Un banderín de córner en un encuentro de Copa del Rey. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Euskal taldeen norgehiagoken ordutegiak Kopako final-hamaseirenetan
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este martes los horarios de las eliminatorias de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en la que estarán inmersos cuatro equipos vascos: Eibar, Real Sociedad, Osasuna y Athletic.
Así, el primero en jugar será el Eibar, que recibirá al Elche en Ipurua el martes, 16 de diciembre, a las 19:00 horas. El mismo día, pero a las 21:00 horas, la Real visitará al Eldense.
Ya el miércoles, 17 de diciembre, Osasuna se medirá al Huesca a domicilio a las 19:00 horas. Por último, el jueves, 18 de diciembre, el Athletic tendrá como adversario al Ourense a las 19:00 horas.
Todas las eliminatorias serán a partido único en casa del rival de inferior categoría.
¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿— RFEF (@rfef) December 9, 2025
¡Consulta las fechas y horas de los encuentros de los dieciseisavos de final de la #CopaDelReyMAPFRE!
¿ @MovistarPlus y @La1_tve
¿¿ https://t.co/ENh3qPwGtK#LaCopaMola pic.twitter.com/NjoPHBJkIn