Fútbol Copa del Rey Horarios de los cruces de los equipos vascos en dieciseisavos de la Copa EITB Media Publicado: 09/12/2025 19:53 (UTC+1) Última actualización: 09/12/2025 20:17 (UTC+1) Eibar y Real Sociedad jugarán el martes, 16 de diciembre, Osasuna el miércoles 17, y Athletic el jueves 18. Un banderín de córner en un encuentro de Copa del Rey. Foto de archivo: Europa Press Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Euskal taldeen norgehiagoken ordutegiak Kopako final-hamaseirenetan

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este martes los horarios de las eliminatorias de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en la que estarán inmersos cuatro equipos vascos: Eibar, Real Sociedad, Osasuna y Athletic.

Así, el primero en jugar será el Eibar, que recibirá al Elche en Ipurua el martes, 16 de diciembre, a las 19:00 horas. El mismo día, pero a las 21:00 horas, la Real visitará al Eldense.

Ya el miércoles, 17 de diciembre, Osasuna se medirá al Huesca a domicilio a las 19:00 horas. Por último, el jueves, 18 de diciembre, el Athletic tendrá como adversario al Ourense a las 19:00 horas.

Todas las eliminatorias serán a partido único en casa del rival de inferior categoría.