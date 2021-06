29/06/2021 16:57 Fútbol EURO 2020 Suiza da la sorpresa contra Francia y se enfrentará a España en los cuartos de final A. B. E. | EITB Media La selección francesa ha quedado eliminada tras caer ante el conjunto suizo en la tanda de los penaltis. España ha ganado a Croacia (3-5) tras marcar dos goles en la prórroga. Escuchar la página Escuchar la página

Suiza dio la gran sopresa de la Eurocopa tras eliminar a Francia en los octavos de final de la Eurocopa y el combinado suizo se enfrentará a la selección española en los cuartos de final. España logró la victoria contra Croacia (3-5).

En el partido entre Francia y Suiza saltó la mayor sorpresa de la Eurocopa hasta el momento. Seferovic adelantó a los suizos (0-1) en el minuto 15 y llegó con un gol de ventaja a descanso. El equipo suizo tuvo una gran oportunidad de poner tierra de por medio en el minuto 55, pero el portero Lloris paró un penalti lanzado por Ricardo Rodríguez. En ese momento despertó Francia y remontó con dos goles de Benzema y un tanto de Pogba (3-1). El encuentro parecía estar sentenciado, pero Seferovic puso el 3-2 en el marcado en el minuto 81. Suiza no se rindió y en el minuto 90 Gavranovic frozó la prórroga (3-3). No hubo goles en los 30 minutos extra, por lo que el ganador se decidió en la tanda de los penaltis. Suiza no falló ninguno de sus cinco lanzamientos, y Francia marcó los cuatro primeros, pero el portero Sommer paró la pena máxima tirada por Mbappé y dio el billete para los cuartos de final a Suiza.

El choque entre Croacia y España también dejó muchos goles. La selección española ganó por 3-5 tras marcar dos goles en la prórroga. Croacia se adelantó en el marcador en el minuto 20 tras un error de Unai Simón, que no controló el balón dentro del área y el pase de Pedri entró en la portería española (1-0). Sin embargo, antes del descanso, Sarabia empató el partido (1-1, min. 38). España se puso por delante en el marcador en el minuto 57, gracias a un gol de Azpilicueta (2-1) y Ferran Torres hizo el 1-3 en el minuto 77. España tuvo el partido encarrilado, pero un gol de Orsic en el minuto 85 (2-3) y otro de Pasalic en el 92 (3-3), forzaron la prórroga. En el tiempo extra, los goles de Morata (3-4, min. 100) y de Oyarzabal (3-5, min. 103) dieron a España la victoria y el pase a la siguiente fase.