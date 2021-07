07/07/2021 09:58 Fútbol Desde 2008 Los últimos ganadores del Balón de Oro EITB Media Lionel Messi, Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo formaron el podio de 1019, último vez que se concedió el galardón. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Messi con el Balón de Oro en 2019. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Estos son los últimos gandores del preciado Balón de Oro:

2008 | Cristiano Ronaldo (Manchester United F. C.), Lionel Messi (F. C. Barcelona) y Fernando Torres (Liverpool F. C.)

2009 | Lionel Messi (F. C. Barcelona) Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.) Xavi Hernández (F. C. Barcelona)

2010 | Lionel Messi (F. C. Barcelona) Andrés Iniesta (F. C. Barcelona) y Xavi Hernández (F. C. Barcelona)

2011 | Lionel Messi (F. C. Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.) y Xavi Hernández (F. C. Barcelona)

2012 | Lionel Messi (F. C. Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.) y Andrés Iniesta (F. C. Barcelona)

2013 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.), Lionel Messi (F. C. Barcelona) y Franck Ribéry (F. C. Bayern)

2014 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.), Lionel Messi (F. C. Barcelona) y Manuel Neuer (F. C. Bayern)

2015 | Lionel Messi (F. C. Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.) y Neymar (F. C. Barcelona)

2016 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.), Lionel Messi (F. C. Barcelona) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

2017 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.), Lionel Messi (F. C. Barcelona) y Neymar (París Saint-Germain F. C.)

2018 | Luka Modric (Real Madrid C. F.), Cristiano Ronaldo (Juventus F. C.) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

2019 | Lionel Messi (F. C. Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool F. C.) y Cristiano Ronaldo (Juventus F. C.)

2020 No se concedió el premio por la pandemia