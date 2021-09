20/09/2021 11:25 Fútbol Sin descanso Hoy arranca la 6ª jornada de la LaLiga Santander EITB MEDIA Hoy lunes se disputa el último partido de la quinta jornada entre el Barcelona y el Granada y mañana los primeros de la siguiente. Escuchar la página Escuchar la página

5ª JORNADA

LUNES 20

21:00 FC BARCELONA vs GRANADA CF

6ª JORNADA

MARTES 21

19:30 GETAFE CF vs ATLÉTICO DE MADRID



22:00 ATHLETIC CLUB vs RAYO VALLECANO



22:00 LEVANTE UD vs RC CELTA



MIÉRCOLES 22

19:30 RCD ESPANYOL vs DEPORTIVO ALAVÉS



19:30 SEVILLA FC vs VALENCIA CF



22:00 REAL MADRID vs RCD MALLORCA



22:00 VILLARREAL CF vs ELCHE CF



JUEVES 23

19:30 GRANADA CF vs REAL SOCIEDAD



19:30 CA OSASUNA vs REAL BETIS



22:00 CÁDIZ CF vs FC BARCELONA