Emery deja el Villarreal para firmar por el Aston Villa

El entrenador Unai Emery ha comunicado al Villarreal su decisión de rescindir su contrato con la entidad para firmar con el Aston Villa británico, informó el club castellonense.

La marcha de Emery se ha precipitado en la tarde de este lunes cuando se conoció que el Aston Villa había contactado con él y con el club castellonense para hacerse con los servicios del técnico para reemplazar en el cargo a Steven Gerrard, que fue destituido el pasado 20 de octubre.

La respuesta del Villarreal ante esta propuesta fue que si el entrenador estaba de acuerdo, la rescisión de contrato solo se produciría a cambio de una cantidad económica, que fuentes cercanas a la operación cifran en seis millones de euros.

A pesar de esta marcha inesperada con la temporada en marcha, en su comunicado el Villarreal agradece a Emery el trabajo realizado y le desea suerte en su carrera deportiva, y recuerda además que ha pasado a la historia del Villarreal por convertirse en el primer entrenador en conseguir un título con el club, la Liga Europa, que une a la histórica gesta de las semifinales de la Liga de Campeones de la pasada temporada.

Se da la circunstancia de que el Villarreal ya vivió la misma situación a estas alturas de la pasada campaña, la víspera del partido de Liga de Campeones del 2 de noviembre contra el Young Boys suizo, cuando el Newcastle se puso en contacto con Emery, tal y como el técnico vasco reconoció, aunque finalmente no se produjo su salida.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. ¿