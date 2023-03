Fútbol Amistosos internacionales Lete, Oroz y Paredes, convocadas por la selección española para jugar los partidos contra Noruega y China Agencias | EITB Media Publicado: 31/03/2023 13:10 (UTC+2) Última actualización: 31/03/2023 13:10 (UTC+2) Irene Paredes es la principal novedad en la convocatoria del seleccionador Jorge Vilda. También están en la lista las jugadoras vascas Elene Lete y Maite Oroz. Escuchar la página Escuchar la página

Irene Paredes durante un entrenamiento con la selección española. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Lete, Oroz eta Paredes, Espainiako selekzioaren deialdian Norvegiaren eta Txinaren aurkako partidetarako

La vuelta de Irene Paredes, defensa central vasca del Barcelona, es la principal novedad en la convocatoria del seleccionador español Jorge Vilda para los amistosos ante Noruega y China, los dos últimos antes de ofrecer la nómina final de jugadoras que viajarán al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Además, también están en la convocatoria las jugadoras vascas Elene Lete (Real Sociedad) y Maite Oroz (Real Madrid).

Irene Paredes no había entrado en una lista desde la concentración para los partidos de clasificación de cara al Mundial del 2023 ante Ucrania y Hungría, cuando como capitana fue una de las tres jugadoras que salió en rueda de prensa a expresar públicamente el malestar de las internacionales con la situación del combinado español. Pese a ello no se encontró entre las 15 que pidieron no ser llamadas hasta que se solucionase la misma, ninguna de las cuales ha sido citada una vez más.

España se medirá a Noruega el jueves 6 de abril y a China el martes 11 del mismo mes en el estadio Palladium Can Misses de Ibiza.

Convocatoria:

PORTERAS: Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salon (Valencia) y Elena Lete (Real Sociedad).

DEFENSAS: Sheila García (Atlético), Olga Carmona, Ivana Andrés (Real Madrid), Paula Tomás y María Méndez (Levante); e Irene Paredes, Jana Fernández y Laia Codina (Barcelona).

CENTROCAMPISTAS: Tere Abelleira, Claudia Zornoza y Maite Oroz (Real Madrid), Fiamma Benítez (Valencia), Irene Guerrero (Atlético); y Jenni Hermoso (Pachuca).

DELANTERAS: Athenea del Castillo y Esther González (Real Madrid), Eva Navarro (Atlético), Asun Martínez (Valencia), Salma Paralluelo (FC Barcelona), y Alba Redondo (Levante).