Fútbol LaLiga Hypermotion El Amorebieta encaja una goleada contra el Leganés (6-0) A. B. E. | EITB Media Publicado: 15/10/2023 20:40 (UTC+2) Última actualización: 15/10/2023 20:55 (UTC+2) El equipo vizcaíno ha perdido por 6-0 en Butarque el partido correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga Hypermotion. Es la cuarta derrota consecutiva para los azules que se mantienen en puestos de descenso. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Leganés - Amorebieta. Foto: @SDAmorebieta Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Amorebietak gol zaparrada jaso du Leganesen aurkako lehian (6-0)

El Amorebieta cayó derrotado por 6-0 contra el Leganés en Butarque este domingo 15 de octubre en la 11ª jornada de LaLiga Hypermotion. De esa manera, el conjunto de Bizkaia encajó su cuarta derrota consecutiva y sigue en puestos de descenso con 9 puntos en su casillero.

El equipo vasco se adueñó del balón en los compases iniciales, pero no generó ocasiones claras de gol. Por su parte, el Leganés se mantuvo firme atrás a la espera de salir al contraataque y en la primera ocasión que tuvo se adelantó en el marcador; en el minuto 20, el Amorebieta perdió el balón en el centro del campo, Raba metió un pase profundo y De la Fuente batió al guardameta Magunagoitia (1-0).

A pesar del mazazo recibido, el conjunto vizcaíno reaccionó inmediatamente, aunque el remate de Jauregi se marchó fuera por poco. Perdonó el Amorebieta y no lo hizo el Leganés en su segunda llegada al arco rival; de nuevo De la Fuente perforó la portería rival (2-0).

De esa manera, para el minuto 24 a los hombres dirigidos por Haritz Mujika ya se les puso el choque muy cuesta arriba. Aun así, el Amorebieta fue capaz de marcar, pero el árbitro anuló el gol por mano de Jauregi en el remate. Además, justo antes de llegar al descanso el delantero de Muxika (Bizkaia) desaprovechó una nueva oportunidad de marcar tras rematar al poste un buen centro de Dorrio.

En la reanudación, el panorama no mejoró para el Amorebieta, ya que el Leganés puso el 3-0 en el marcador en el minuto 50: Miguel De la Fuente se anotó el hat-trick. El delantero del equipo de Madrid recibió la asistencia de Raba y batió por tercera vez a Magunagoitia. Antes de dar el pase de gol, Raba empujó a Lasure para hacerse con el esférico, pero el árbitro decidió que no hubo infracción alguna y el VAR no corrigió su decisión.

Desde ese instante, el Amorebieta jugó desnortado. Sin embargo, los locales se sintieron más cómodos y se adueñaron totalmente del partido. En el minuto 73 el Leganés amplió su renta con el tanto de Diego García (4-0). El portero del conjunto visitante evitó el gol en primera instancia, pero nada pudo hacer ante el segundo de los pepineros.

Además, el correctivo para los azules no paró, ya que en el minuto 82 Raba puso el 5-0 en el electrónico con un disparo desde dentro el área.

Ya en el descuento, el Leganés redondeó su triunfo con un gol de Chicco que supuso el definitivo 6-0. Portillo hizo un gran control en el área y le sirvió el gol en bandeja a su compañero de equipo.

Ficha técnica:

6 - Leganés: Diego Conde; Nyom, Jorge Sáenz, Sergio González, Franquesa (Abzi, m.76); Dani Raba, Neyou (Undabarrena, m.70), Chicco, Djouahra (Portillo, m.60), Diego García (Darío, m.76) y Miguel de la Fuente (Ureña, m.60).

0 - Amorebieta: Magunagoitia; Álvaro Núñez, Manu Hernando, Gayà, Lasure (Quintero, m.74); Dorrio (Félix, m.74), Edwards (Da Graca, m.74), Sibo, Morcillo (Rayco, m.46); Eraso (Javier Avilés, m.46) y Jauregi.

Goles: 1-0, m.21: Miguel de la Fuente. 2-0, m.25: Miguel de la Fuente. 3-0, m.50: Miguel de la Fuente. 4-0, m.73: Diego García. 5-0, m.82: Raba. 6-0, m.93: Chicco.

Árbitro: Fuentes Molina (Comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Chicco por el Leganés; y a Magunagoitia y Álvaro Núñez por el Amorebieta.