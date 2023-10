Fútbol 5ª jornada Victoria de la Real ante el Eibar y derrota del Athletic Club contra el Villarreal en la Liga F EITB MEDIA Publicado: 16/10/2023 09:19 (UTC+2) Última actualización: 16/10/2023 10:24 (UTC+2) El equipo txuri-urdin ganó 3-1 al Eibar en Zubieta con goles de Nerea Eizagirre, Jensen y Mirari. El gol del conjunto armero fue obra de Nati Cano. El Athletic, por su parte, perdió 3-0 frente al Villarreal, rompiendo su buena racha. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Derbi Real Sociedad - Eibar. Foto: @realsociedadfem Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Realak Eibarri irabazi dio, eta Athleticek galdu egin du Vila-realen kontra, F Ligan

La Real Sociedad se impuso 3-1 frente al Eibar en el derbi vasco disputado el sábado por la tarde en Zubieta. El encuentro estuvo marcado por un inicio muy intenso en el que el equipo txuri-urdin abrió el marcador en el minuto 4 con un tanto de Nerea Eizaguirre a pase de Andreia Jacinto. El equipo de Natalia Arroyo siguió al ataque y en el minuto 17 lograba ampliar su ventaja con un gol de Jensen (2-0). Sólo dos minutos más tarde, llegaba el 3-0 en un pase de Bernabé que Mirari no quiso desaprovechar.

Ya en la segunda parte, las armeras lograron meterse en el partido generando más de una ocasión que la portera Lete logró salvar. El equipo de Yerai Martín no se rindió y continuó a la ofensiva, hasta que en el minuto 83 llegó el tanto de Nati Cano, poniendo el 3-1 definitivo en el marcador.

El Athletic, por su parte, no pudo seguir con la racha de victorias de los últimos dos partidos y se trajo una derrota de Villarreal, tras perder 3-0. El conjunto dirigido por David Aznar ha encajado un gol en el minuto tres y después no ha podido darle la vuelta al partido. A pesar de que Clara Pinedo y Nahikari han tenido ocasiones claras, no han acertado de cara a la portería. Lara, Llompart y McKenna han sido las autoras de los tantos del Villarreal.

Clasificación

Respecto a la clasificación tras esta quinta jornada, la victoria en el derbi ha dado un empujón a la Real Sociedad que, con siete puntos, es octava y ha logrado salir de la zona de peligro. El Athletic ocupa el décimo puesto con seis puntos, mientras que el Eibar está decimoctava, ya que sólo ha logrado acumular tres puntos.

Clasificación de la Liga F

Jornada 6

El Athletic y la Real Sociedad disputarán el segundo derbi vasco de la temporada este domingo en la sexta jornada de la Liga F, a partir de las 12:00, encuentro que se podrá ver en directo en ETB1, así como por streaming en eitb.eus. Asimismo, el Eibar recibirá la visita del Villarreal en casa, este sábado al mediodía.