Fútbol Hypermotion Liga El Amorebieta prolonga su mala racha tras la derrota ante el Eldense (2-0) EITB Media Publicado: 28/10/2023 16:17 (UTC+2) Última actualización: 28/10/2023 16:17 (UTC+2) El equipo vizcaíno ha perdido por 2-0 ante el conjunto alicantino el partido correspondiente a la 13ª jornada de LaLiga Hypermotion. De esa manera, el Amorebieta acumula siete jornadas sin lograr la victoria.

Imagen de una jugada del partido Eldense - Amorebieta. Foto: @CD_Eldense

Euskaraz irakurri: Amorebietak galdu egin du Eldenseren aurka (2-0), eta bolada txarra luzatu du

El Amorebieta cayó derrotado por el Eldense (2-0) este sábado 28 de octubre, en el partido correspondiente a 13ª jornada de LaLiga Hypermotion. Por lo tanto, el equipo de Bizkaia acumula siete encuentros seguidos sin ganar y continúa en puestos de descenso con 10 puntos.

Tras un inicio de partido sin un dominador claro, el Eldense golpeó pronto con un gran gol de espuela de Juanto Ortuño en el minuto 13. El autor del tanto no figuraba en el once inicial, pero en los instantes previos al encuentro suplió al internacional rumano Florín Andone, que sufrió unas molestias en el calentamiento. Y Juanto Ortuño no desaprovechó la ocasión para volver a ver puerta (1-0).

El Amorebieta intentó dar un paso adelante en busca de la igualada, pero no consiguió generar excesivo peligro y estuvo alejado del gol hasta el descanso.

En la segunda parte, el conjunto vasco siguió sin profundidad y eso permitió que el Eldense se asomara por el área visitante con cierto peligro. Y en una acción a balón parado, un remate de cabeza de Carlos Hernández golpeó en una mano de Sibo. El VAR avisó al árbitro, que no había visto la infracción en primera instancia. El penalti fue transformado por Juanto Ortuño (2-0) en el minuto 70.

Con 2-0, el Amorebieta movió el banquillo en busca de mayor mordiente en ataque y Dorrio obligó a Zubiaurre por primera vez en el minuto 77. Sin embargo, el Eldense gestionó bien su ventaja y volvió a ganar en el Nuevo Pepico Amat después de dos meses, mientras que el Amorebieta prolongó su dinámica negativa.

Ficha técnica:

2 – Eldense: Zubiaurre, Toni Abad, Darío Dumic, Carlos Hernández (Álex Bernal, min. 86), Marc Mateu, David Timor, Sergio Ortuño (Miguel Marí, min. 80), Iván Chapela (Poloni, min. 62), Juanto Ortuño, Mario Soberón (Cris Montes, min. 62) y Salcedo (Arnau Ortiz, min. 62).

0 – Amorebieta: Pablo Campos, Álvaro Núñez, Félix, Manu, Lasure, Sibo, Dorrio (Javi Eraso, min. 80), Erik Morán (Ryan Edwards, min. 71), Rayco (Morcillo, min. 71), Javi Avilés (Quintero, min. 80) y Da Graca.

Goles: 1-0, min. 13: Juanto Ortuño. 2-0, min. 70: Juanto Ortuño, de penalti.

Árbitro: Trujillo Suárez (C. Canario). Mostró tarjeta amarilla a Dumic por el Eldense y a Félix y Erik Morán por el Amorebieta.