Fútbol Premios The Best La FIFA otorga a Aitana Bonmatí y a Vinícius el premio The Best de 2024, como mejores futbolistas del año EITB MEDIA Publicado: 17/12/2024 20:10 (UTC+1) Última actualización: 17/12/2024 20:21 (UTC+1) Alyssa Naeher y Emiliano Martínez han sido elegidos como los mejores porteros, y Emma Hayes y Carlo Ancelotti han ganado el premio de mejores entrenadores. Irene Paredes ha ido incluida en el mejor once del año.

Euskaraz irakurri: FIFAk Aitana Bonmatiri eta Viniciusi eman die 2024ko The Best saria, urtean jokalaririk onenak izateagatik

La jugadora catalana del FC Barcelona y de la selección de España Aitana Bonmatí y el futbolista del Real Madrid y de la selección de Brasil Vinícius han ganado este martes el premio The Best de 2024, con lo que la FIFA los distingue como los mejores jugadores del mundo en este año. Además, según ha anunciado la FIFA en Doha (Catar), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars y Estados Unidos) y Emiliano Martínez (Aston Villa y Argentina) han sido elegidos mejores porteros, y la inglesa Emma Hayes, seleccionadora de Estados Unidos, y el italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, han ganado el premio de mejores entrenadores. Irene Paredes ha ido incluida en el mejor once del año.

Así las cosas, Bonmatí ha obtenido el premio The Best por segundo año consecutivo, en tanto que Vinícius lo recibe por primera vez. Hayes ha sido elegida mejor entrenadora del año por segunda vez en su trayectoria, y Ancelotti, por su parte, se estrena en el historial de los galardones, en los que Martínez figura ya en dos ocasiones como mejor guardameta; Naeher ha ganado por vez primera. La jugadora guipuzcoana Irene Paredes ha ido incluida en el mejor once del año, como defensa.

En paralelo, la brasileña Marta y el argentino Alejandro Garnacho se han hecho con los premios Marta y Puskas, respectivamente, como autores de los mejores goles que se han marcado en las competiciones femeninas y masculinas, y el brasileño Thiago Maia ha sido reconocido con el premio al Juego Limpio, como homenaje a su labor en la tragedia de Rio Grande do Sul.