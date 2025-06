Fútbol Mundial de Clubes 2025 El Flamengo remonta al Chelsea, el Benfica golea al Aucland y el Bayern gana por la mínima al Boca EITB Media Publicado: 21/06/2025 09:43 (UTC+2) Última actualización: 21/06/2025 14:23 (UTC+2) El equipo brasileño ha remontado al Chelsea (3-1), miestras que el Benfica ha despertado con una goleada ante el Aucland (6-0). El equipo bávaro, por su parte, se ha impuesto ante el Boca (2-1). Bayer de Munich VS. Boca Juniors Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Flamengok Chelsea garaitu du, Benficak Auckland jipoitu du eta Bayernek Boca menderatu du

El Flamengo remontó (3-1) al Chelsea este viernes en la segunda jornada del Grupo D en el Mundial de Clubes para atar su presencia en octavos de final, mientras que el Benfica despertó en su Grupo C con la goleada (6-0) ante el Auckland City en un duelo que estuvo parado casi dos horas por una tormenta. Por otro lado, Bayern de Munich (Grupo C) ganó por la mínima al Boca Juniors (2-1).

Flamengo VS. Chelsea (3-1)

El cuadro brasileño sumó seis puntos de seis posibles tras dar la vuelta al 0-1 de Pedro Neto en el segundo tiempo. Bruno Henrique entró al campo cerca de la hora de encuentro y no tardó en firmar el 1-1. Poco después, el jugador sudamericano asistió a Danilo para el 2-1 y el Chelsea encomendó su reacción a Nicolas Jackson.



Sin embargo, el ex del Villarreal, en el día de su 24 cumpleaños, fue expulsado con tarjeta roja directa y, en otra asistencia de Gonzalo Plata, Wallace Yan firmó el 3-1 en el Lincoln Financial Field (Filadelfia).

¡PERO QUÉ LOCURA ES ESTA! ¡DANILO CONSUMA LA REMONTADA DEL FLAMENGO! ESTO ES UN ESPECTÁCULO MUNDIAL ¿¿¿¿@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/Pb8f3xoDfw — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 20, 2025

Benfica VS. Aucland City (6-0)

Mientras, el Benfica relanzó su favoritismo en una espectacular segunda parte cuando las inclemencias meteorológicas en Orlando (Florida) lo permitieron. Dos horas pasaron hasta que volvió el fútbol, y lo hizo solo por parte del cuadro portugués, sin piedad del amateur equipo de Nueva Zelanda como hizo el Bayern de Munich en su debut (10-0). Pavlidis, Renato Sanches, un doblete de Leandro Barreiro y el segundo de Di María, de nuevo de penalti, pusieron al Benfica con cuatro puntos.

Bayern de Munich VS. Boca Juniors (2-1)

Un gol de Michael Olise en el minuto 84 supuso la derrota por 2-1 de un Boca Juniors que fue de menos a más en su partido contra el Bayern Munich, una derrota que hace que los argentinos no dependan de sí mismos para pasar a octavos de final del Mundial de Clubes FIFA.

El Bayern se adelantó en el minuto 18 con un gol de Harry Kane, pero Boca igualó el marcador en la segunda mitad tras una buena jugada individual de Miguel Merentiel. El tanto de Olise, sin embargo, le otorgó los tres puntos a los bávaros.