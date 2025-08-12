Eibar
LIGA F
Nati Cano deja el Eibar
Durante su estancia como armera, la jugadora disputó un total de 370 minutos y consiguió anotar un gol.
Nati Cano. Imagen: SD Eibar
Euskaraz irakurri: Nati Canok Eibar utzi du
El Eibar y la delantera Nati Cano han llegado a un acuerdo mutuo para finalizar su vínculo contractual, que correspondía a su tercera temporada en el club. Cano se incorporó al equipo tras el ascenso a Liga F y este curso representaba el último de su compromiso con la entidad armera.
El club ha expresado su agradecimiento por el compromiso mostrado a lo largo de su estancia y le ha deseado "la mejor de las suertes en el futuro".