Eibar LIGA F Nati Cano deja el Eibar Publicado: 12/08/2025 18:08 (UTC+2) Última actualización: 12/08/2025 18:13 (UTC+2) Durante su estancia como armera, la jugadora disputó un total de 370 minutos y consiguió anotar un gol. Nati Cano.

El Eibar y la delantera Nati Cano han llegado a un acuerdo mutuo para finalizar su vínculo contractual, que correspondía a su tercera temporada en el club. Cano se incorporó al equipo tras el ascenso a Liga F y este curso representaba el último de su compromiso con la entidad armera.

Durante su etapa en el Eibar, la jugadora disputó un total de 370 minutos y consiguió anotar un gol.

El club ha expresado su agradecimiento por el compromiso mostrado a lo largo de su estancia y le ha deseado "la mejor de las suertes en el futuro".