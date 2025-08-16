Eibar LaLiga Hypermotion El Eibar suma su primer punto en Málaga (1-1) Agencias | EITB Media Publicado: 16/08/2025 22:07 (UTC+2) Última actualización: 16/08/2025 22:32 (UTC+2) El conjunto armero se adelantó en el marcador gracias a un gol de Javier Martón, pero el Málaga logró la igualda tras un un fallo en la salida de balón de Peru Nolaskoain. Imagen del partido Málaga-Eibar. Foto: SD Eibar Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Eibarrek bere lehendabiziko puntua lortu du Malagan (1-1)

El Eibar ha comenzado LaLiga Hypermotion sumando un valioso punto en Málaga, donde ha empatado a un gol, a pesar de haberse adelantado en el marcador gracias a un tanto de Javier Martón.

El Eibar se presentaba en el estadio La Rosaleda con varias bajas, lo que no le impidió ser un equipo intenso, firme y sin fisuras. Los primeros minutos fueron de tanteo para los dos equipos, de posicionamiento, con un Málaga vivo, que deseaba jugar por las bandas, con David Larrubia y Julen Lobete, intentando desbordar y servir para que Adrián Niño o Carlos Dotor, los más ofensivos, sorprendieran al guardameta Jonmi Magunagoitia.

Sin embargo, la zaga del conjunto armero mostró su autoridad y firmeza sin errores. El Málaga insistía, pero no acertaba en el último pase, y el marcador no se movió en la primera parte.

El Eibar sabía perfectamente a lo que venía a jugar a Málaga, a no tener errores defensivos y a marcar las pocas ocasiones, y fue en el minuto 52, cuando un centro por la izquierda, tras un saque de esquina, falló la defensa malaguista y el delantero Javier Martón, en el área pequeña definió desnivelando el marcador.

Fue un duro golpe para el Málaga, que dominaba y que tenía controlado el encuentro, pero los errores ante un equipo tan experimentado se pagan.

Le costó salir del ostracismo al equipo blanquiazul, que notó el gol en su moral, sin un jugador que cogiera el mando, pero el fútbol cambia en segundos y una cesión errónea de un jugador del Eibar la aprovechó Adrián Niño para con un disparo disparo desde fuera del área para batir a Magunagoitia.

Era el minuto 64, y el Málaga se fue a por la victoria, adelantó líneas y el Eibar también intentaba aprovechar los espacios ofrecidos para volver a crear peligro, aunque los malaguistas, muy cansados, se veían inoperantes para hacer la proeza de conseguir la victoria.

Al final, igualada a un gol y reparto de puntos, en el estreno liguero del Eibar.

FICHA TÉCNICA

1 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga (Murillo, m.46), Álex Pastor, Montero, Víctor García (Dani Sánchez, m.82); Larrubia, Izan Merino, Luismi Sánchez (Dani Lorenzo, m.21), Lobete (Chupete, m.56); Dotor (Joaquín, m.56) y Adrián Niño (Rafa Rodríguez, m.90).

1 - Eibar: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Arbilla (Arambarri, m.90), Buta (Arrillaga, m.84); Corpas (Álvaro Rodríguez, m.84), Nolaskoain, Aleix Garrido (Sergio Álvarez, m.75), Magunazelaia; Guruzeta (Alkain, m.84) y Martón (Javi Martínez, m.75).

Goles: 0-1, M.52: Martón. 1-1, M.64: Adrián Niño.

Árbitro: Saúl Ais. Mostró cartulina amarilla a los locales Pastor (m.43) y Joaquín (m.58), y a los visitantes Corpas (m.81) y Cubero (m.85).