Adu Ares deja el Athletic y firma con el Eibar hasta 2030 Agencias | EITB MEDIA Publicado: 17/08/2025 14:13 (UTC+2) Última actualización: 17/08/2025 14:13 (UTC+2) En el acuerdo, el Athletic "se reserva un porcentaje de una futura venta, un derecho de tanteo y una opción de recompra de los derechos del jugador". Imagen con la que el Eibar ha anunciado la llegada de Adu Ares. Fuente: S.D. Eibar

Euskaraz irakurri: Adu Aresek Athletic utzi eta Eibarrekin sinatu du 2030era arte

El Athletic Club y la SD Eibar han llegado a un acuerdo para que el jugador Malcom Adu Ares juegue en la entidad armera, según ha informado este domingo el club bilbaíno.

Ares se ha comprometido con el Eibar para cinco temporadas, hasta junio de 2025.

En el acuerdo, el Athletic "se reserva un porcentaje de una futura venta, un derecho de tanteo y una opción de recompra de los derechos del jugador", además de "unos ingresos variables por éxitos individuales y colectivos del futbolista bilbaíno".

La operación incluye también "la cesión", ya anunciada por ambos clubes este sábado, del jugador Iker Aldai para que dispute la temporada 2025-26 con el Bilbao Athletic, el primer filial rojiblanco.

27 partidos oficiales y dos goles

Adu Ares (23 años), que jugó cedido la pasada campaña en el Real Zaragoza en LaLiga Hypermotion, deja el Athletic con 27 partidos oficiales y dos goles marcados ante el UE Rubí en la primera ronda de la Copa del Rey que finalmente ganaron los leones.