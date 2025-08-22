Eibar LIGA HYPERMOTION Victoria fácil del Eibar ante el Granada (3-0) Publicado: 22/08/2025 22:25 (UTC+2) Última actualización: 22/08/2025 22:44 (UTC+2) El equipo de Beñat San José se ha impuesto cómodamente al conjunto nazarí en la segunda jornada de la Liga Hypermotion. Desde el primer minuto los armeros han sido superior, y han acabado la segunda jornada con tres goles en el marcador. Álvaro Rodríguez celebrando el gol. Imagen: SD Eibar Whatsapp

Euskaraz irakurri: Eibarrek garaipen erraza lortu du Granadaren aurka (3-0)

El Eibar ha ganado 3-0 al Granada en Ipurua en la 2ª jornada de la Liga Hypermotion de la temporada 2025/26. Martón ha marcado el gol inicial en la primera parte. En la segunda lo han hecho Arbilla y Rodríguez.

El equipo armero ha comenzado el partido presionando mucho, imponiendose en el área rival. Javi Martón ha sido el gran protagonista: en el minuto 9 ha marcado de vaselina, pero el árbitro ha señalado fuera de juego. El gol ha llegado en el segundo intento (min.22).

Al Granada, sin embargo, no le ha ido tan bien, han sido amonestados dos jugadores, Nassei (min.11) y Loïc Williams (min.37).

En la segunda parte los armeros han seguido con su exhibición sumando dos goles, el primero de Arbilla (min.62), tras la roja sacada a Williams.

El segundo ha sido de Álvaro Rodríguez. El de Leganés, que jugaba su primer partido en Ipurua, ha debutado de forma inmejorable, ya que ha entrado en el campo y ha marcado a escasos dos minutos (min.70); Guruzeta lo ha guiado, lo ha abierto para Álvaro y éste lo ha definido a la perfección.

El equipo rojiblanco no ha estado tan fino. El árbitro ha amonestado a Corpas con una amarilla (min.47); otra a Williams, que, sumándole la que tenía desde antes, se hallevado la roja y dejando al equipo con un jugador menos. La última amarilla, a Hormigo (min.64).

Ficha técnica:

3. Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arbilla (Aranbarri, min. 72), Buta, Nolaskoain (Sergio Álvarez, min. 72), Aleix Garrido, Corpas (Álvaro Rodríguez, min. 68), Guruzeta, Magunazelaia (Adu Ares, min. 80) y Martón (Javi Martínez, min. 68).

0. Granada: Luca, Óscar (Pau Casadesús, min. 46), Ongla, Williams, Pere Haro, Trigueros (Hormigo, min. 60), Sergio Ruiz (Pedro Alemán, min. 82), Pablo (Jorge Pascual, min. 46), José Arnaiz (Dominique, min. 73), Faye y Stoichkov.

Goles: 1-0, min. 22. Martón. 2-0, min. 60. Arbilla. 3-0, min. 70. Álvaro Rodríguez.

Arbitraje: El colegiado Carlos Muñiz del Comité Aragonés. Amonestó en el minuto 10 a Óscar. En el 36 la cartulina amarilla fue para Williams. En el 46 cartulina para Corpas. En el 58 expulsó a Williams tras ver su segunda amonestación. En el 64 la tarjeta fue para Hormigo. En el 66 la tarjeta la vio Arbilla.