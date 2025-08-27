Eibar
Liga F Moeve
El Eibar refuerza su delantera con el fichaje de Opa Clement
EITB Media
La capitana de la selección de Tanzania ha firmado un contrato que le vincula al club armero hasta junio de 2026.
Opa Clement, jugadora del Eibar. Foto: @SDEibar
Euskaraz irakurri: Opa Clement, Eibar taldeko jokalari berria
El Eibar ha fichado a Opa Clement, delantera nacida en 2001, que llega del FC Juárez mexicano. La capitana de la selección de Tanzania ha firmado un contrao que le vincula a la entidad armera hasta junio de 2026.
En la temporada 2023-2024 marcó 12 goles en 25 partidos, durante su estancia en la Super Liga turca, siendo jugadora del Besiktas. Después recaló en la liga china, donde marcó 5 goles en 11 partidos. La delantera llega al Eibar para aportar su olfato goleador al equipo en esta temporada 25-26.