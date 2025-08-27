Eibar Liga F Moeve El Eibar refuerza su delantera con el fichaje de Opa Clement EITB Media Publicado: 27/08/2025 12:43 (UTC+2) Última actualización: 27/08/2025 12:43 (UTC+2) La capitana de la selección de Tanzania ha firmado un contrato que le vincula al club armero hasta junio de 2026. Opa Clement, jugadora del Eibar. Foto: @SDEibar Whatsapp

Euskaraz irakurri: Opa Clement, Eibar taldeko jokalari berria

El Eibar ha fichado a Opa Clement, delantera nacida en 2001, que llega del FC Juárez mexicano. La capitana de la selección de Tanzania ha firmado un contrao que le vincula a la entidad armera hasta junio de 2026.

En la temporada 2023-2024 marcó 12 goles en 25 partidos, durante su estancia en la Super Liga turca, siendo jugadora del Besiktas. Después recaló en la liga china, donde marcó 5 goles en 11 partidos. La delantera llega al Eibar para aportar su olfato goleador al equipo en esta temporada 25-26.