Eibar LaLiga Hypermotion El Eibar cae en El Alcoraz, ante el Huesca, en la última jugada del partido (2-1) EITB Publicado: 01/09/2025 22:32 (UTC+2) Última actualización: 01/09/2025 23:56 (UTC+2) Dos exjugadores del equipo armero, Álvaro Carrillo y Sergi Enrich, han hecho los goles del conjunto aragonés, en tanto que Jon Magunazelaia ha marcado el del Eibar. Anaitz Arbilla ha sido expulsado justo antes del segundo gol del Huesca. Xeber Alkain ha sido titular en Huesca. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Eibarrek Huescan galdu du, 2-1, partidako azken jokaldian

El Eibar ha perdido, 2-1, ante el Huesca, en El Alcoraz, en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2025-26, este lunes por la tarde. Álvaro Carrillo, en el minuto 19, ha adelantado al Huesca, Jon Magunazelaia ha empatado en el 23, y en el tiempo de prolongación de la segunda parte, en la última jugada del partido, Sergi Enrich ha hecho el 2-1, justo después de que Anaitz Arbilla fuera expulsado, con tarjeta roja directa. Así, el Eibar se queda con cuatro puntos en la clasificación, en la zona media de la tabla.

Huesca-Eibar (2-1): resumen del partido

Se ha dado la circunstancia de que los de Beñat San José han encajado dos goles marcados por exjugadores del equipo armero. El 1-0 lo ha firmado Carrillo, con un buen remate de cabeza, tras un notable comienzo del Huesca, que ha conseguido así adelantarse, en el minuto 19.

Sin embargo, muy pronto, en el minuto 23, Jon Magunazelaia ha anotado el gol del empate, en una hábil maniobra. El tanto ha impulsado al Eibar, que se ha hallado más cómo sobre el terreno de juego, ya con el marcador igualado.

El equipo vasco ha completado una buena segunda parte, pero el tiempo de prolongación ha sido decisivo, y muy negativo para el Eibar: primero, por la expulsión de Arbilla, y después, con el encuentro a punto de terminar, por el 2-1, que ha marcado Sergi Enrich, y que ha dejado al conjunto guipuzcoano sin poder sumar en El Alcoraz.

Ficha técnica

2 - Huesca: Dani Jiménez; Abad (Portillo, m. 63), Pulido, Carrillo, Arribas (Hugo Pérez, m. 56), Alonso (Ro, m. 82); Sielva, Alvarez; Kortajarena, Liberto (Luna, m. 63) y Ntamack (Enrich, m. 56)

1 - Eibar: Magunagoitia; Cubero, Moreno, Arbilla, Buta (Arrillaga, m. 77); S. Álvarez, A. Garrido (Olaetxea, m. 84), Corpas (A. Rodríguez, m. 77), Alkain (Bautista, m. 68), Guruzeta (Ares, m. 84) y Magunazelaia.

Goles: 1-0, m. 18 Carrillo. 1-1, m. 22: Magunazelaia. 2-1, m. 95: Enrich.

Árbitro: Sergiu Muresan. Tarjeta amarilla a Arribas, del Huesca, y Álvaro, del Eibar, y roja directa a Arbilla.

Incidencias: 6476 espectadoras y espectadores, en El Alcoraz.