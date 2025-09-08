Eibar LaLiga Hypermotion El Eibar cosecha los tres puntos en un trabajado partido ante el Andorra (2-0) EITB Media Publicado: 08/09/2025 22:41 (UTC+2) Última actualización: 08/09/2025 23:01 (UTC+2) El conjunto armero ha fraguado su victoria en la segunda parte y se ha adelantado gracias a un tanto de Cubero. Javi Martínez ha hecho el segundo gol armero con un disparo desde fuera del área. Corpas intenta sortear a los jugadores del Andorra durante el partido. Foto: SD Eibar Whatsapp

Euskaraz irakurri: Eibarrek hiru puntuak bildu ditu Andorra garaituta, norgehiagoka landu batean (2-0)

El Eibar ha superado 2-0 al Andorra en Ipurua, en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion. De esta manera, el conjunto dirigido por Beñat San José se encarama al séptimo puesto de la clasificación con siete puntos, los mismos con los que se queda el equipo andorrano, su inmediato perseguidor.

Resumen: Eibar-Andorra (2-0)

En una entretenida, equilibrada e intensa primera parte el Eibar ha dispuesto de la ocasión más clara por medio de un penalti señalado por colegiado en el minuto 28. Sin embargo, Corpas no ha podido superar al meta del Andorra, Ratti, que ha parado el lanzamiento del armero.

Penalti lanzado por Corpas

Se dado la circunstancia de que apenas un minuto antes el trencilla había decretado otra pena máxima, pero finalmente ha sido anulado por fuera de juego previo.

El Eibar ha comenzado con buen pie el segundo tiempo, que se ha adelantado en el minuto 53 gracias al tanto de Cubero, que ha aprovechado un rechace del portero del conjuto andorrano.

El equipo dirigido por el exjugador del Athletic, Ibai Gómez, ha reaccionado y ha gozado de una buena oportunidad en el 68, pero Magunagoitia ha sacado una excelente mano para desviar a córner un disparo envenenado de Kim Min-Su.

Javi Martínez ha hecho el segundo gol armero en el 79 con un disparo desde fuera del área, que el guardameta argentino del Andorra no ha conseguido blocar y se le ha escurrido entre las manos para introducirse llorando en la portería. Poco antes el equipo del Principado había mandado el balón al palo en un remate realizado tras botar un córner.

Gol de Javi Martínez

Ficha técnica

2 - Eibar: Magunagoitia, Cubero, Arambarri, Marco Moreno, Buta, Sergio Álvarez, Aleix Garrido (Álvaro Rodríguez, m. 75), Corpas (Toni Villa, m. 87), Magunazelaia (Javi Martínez, m. 75), Alkain (Bautista, m. 55) y Guruzeta (Olaetxea, m. 75).

0 - Andorra: Ratti, Petxarromán, Gael Alonso (Alex Calvo, m.60), Antal (Bombardó, m.55), Imanol, Marc Domenech (Álvaro Martín, m.80), Molina, Villahermosa, Olabarrieta, Lautaro (Manu Nieto, m.55) y Minsu (Uzkudun, m. 80).

Goles: 1-0, m. 54: Cubero. 2-0, m. 79: Javi Martínez.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana, del Comité Andaluz. Amonestó a Gael Alonso, Corpas, Aleix Garrido, Lautaro, Antal, Álvaro Martín y Buta.

Incidencias: 4693 espectadores, en Ipurua.