Eibar LaLiga Hypermotion El Eibar cae por la mínima ante el Cádiz de Gaizka Garitano (1-0) Agencias | EITB Publicado: 13/09/2025 18:21 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2025 18:49 (UTC+2) Un golazo de Suso en el minuto 61 ha dado la victoria a los andaluces. Los armeros, además, han desaprovechado una ocasión muy clara al final del partido. os armeros han sumado su segunda derrota lejos de casa. Foto: @SDEibar.

Euskaraz irakurri: Eibar galtzaile atera da Gaizka Garitanoren Cadizen aurkako neurketatik (1-0)

El Eibar ha caido derrotado en el partido de la 5ª jornada de LaLiga Hypermotion que le ha enfrentado al Cádiz en el Nuevo Mirandilla.

El único gol del partido, un golazo, lo ha marcado Suso en el minuto 61.