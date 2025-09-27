Eibar LaLiga Hypermotion Ares salva el invicto del Eibar en Ipurua y evita el triunfo del Deportivo (1-1) I. G. | EITB Publicado: 27/09/2025 21:30 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2025 21:30 (UTC+2) Los armeros han tenido que pelear hasta el último minuto para rascar un punto que sabe a gloria. Eibar 1-1 Deportivo. Foto: SD Eibar Whatsapp

Euskaraz irakurri: Aresek Deportivoren garaipena eragotzi du Ipuruan (1-1)

El Eibar sigue invicto este año en Ipurua gracias al gol en el añadido de Adu Ares que evitó la victoria del Deportivo (1-1) en la 7ª jornada de LaLiga Hypermotion.

En el minuto 12 el colegiado ha decretado penalti por un derribo dentro del área de Marco Moreno sobre Stoichkov. Lo ha lanzado Yeremai que ha adelantado a su equipo (0-1).

En los minutos finales el Deportivo optó por amarrar su ventaja, pese a que Guruzeta ha tenido varias oportunidades para evitarlo.

Cuando ya parecía todo resuelto, en el tercer minuto del añadido Adu Ares ha aprovechado un rechace para golpear fuerte dentro del área un balón que tras pegar en un defensa ha acabado en la red en lo que supuso el empate para los locales (1-1).