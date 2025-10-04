Eibar LaLiga Hypermotion El Eibar cae ante el Ceuta tras jugar con 10 desde el minuto 15 (1-0) EITB Publicado: 04/10/2025 08:50 (UTC+2) Última actualización: 04/10/2025 09:43 (UTC+2) La expulsión de Buta en el primer cuarto de hora condicionó por completo un encuentro que decidió Youness en el descuento del primer tiempo. Ceuta VS. Eibar Foto: @SDEibar Whatsapp

Euskaraz irakurri: Eibarrek porrota jaso du Ceutaren aurka, 15. minututik 10ekin jokatu ostean (1-0)

El Eibar cayó derrotado en Ceuta este viernes en un encuentro condicionado por la expulsión de Buta a los 15 minutos de juego (1-0).

Arrancó el encuentro con dominio de balón para los armeros, aunque las primeras llegadas llevaron la firma del conjunto local. La presión alta de la AD Ceuta dio sus frutos en los compases iniciales, forzando pérdidas en campo contrario y generando la primera ocasión clara: un disparo que se marchó rozando el poste derecho de Jonmi.

El enfrentamiento cambió a los dieciséis minutos cuando el lateral Buta fue expulsado, con roja directa, dejando al equipo armero con un futbolista menos. Los locales pudieron aprovechar su superioridad siete minutos después con un remate a la red de Kuki Zalazar que el colegiado anuló por fuera de juego de su compañero Koné.

El Eibar resistió las embestidas hasta que en el tiempo añadido del primer periodo un cabezazo de Youness adelantaba a los locales.

La segunda parte comenzó con dos cambios en el Eibar con la entrada de Javi Martón y Javi Martínez. Los armeros consiguieron frenar el ímpetu local, aunque sin opciones para igualar el marcador.

Pese a la inferioridad numérica, la SD Eibar no se descompuso. El equipo armero tuvo su mejor opción a los 79 minutos con un disparo dentro del área de Jon Bautista que se marchó al lateral de la red.