Eibar LaLiga Hypermotion Eibar y Castellón firman tablas en Ipurua (0-0) Agencias | EITB Publicado: 12/10/2025 19:03 (UTC+2) Última actualización: 12/10/2025 19:15 (UTC+2) Ambos equipos han gozado de ocasiones claras para marcar, pero un excelente Maunagoitia y la falta de puntería en los metros finales han hecho que no se hayan visto goles en Ipurua. Eibar y Castellón han gozado de ocasiones para marcar. Foto: @SDEibar. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Eibarrek eta Castellok hutsean amaitu dute Ipuruan (0-0)

El Eibar y el Castellón se neutralizaron este domingo en Ipurua y firmaron un empate sin goles que les mantiene en la zona media de la clasificación de LaLiga Hypermotion.

Los armeros tuvieron su primera ocasión en el minuto 3 por medio de Jon Bautista que Mellot salvó desde la misma línea de gol. El Castellón estuvo también a punto de marcar en el 17, en una ocasión de Cala.

Al borde del descanso, Magunagoitia desbarató otras dos muy buenas ocasiones de los visitantes.

Tras el descanso, en el 53, el árbitro anuló un gol de Alberto por fuera de juego.

Más tarde, en el 73, Cubero se retiró en camilla tras llevarse un golpe en la cabeza en un choque con Lucas y en el 97 Aranburu tuvo la victoria armera en sus botas, pero su remate de cabeza se marchó fuera rozando el larguero.