Eibar Jornada 10 Derrota del Eibar ante Las Palmas, que sigue sin ganar fuera de casa AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 20/10/2025 09:18 (UTC+2) Última actualización: 20/10/2025 10:27 (UTC+2) Los armeros empezaron bien la primera parte, pero los de Beñat San José no pudieron puntuar. El Eibar no puedo traer los tres puntos de Las Palmas. Foto: SD Eibar Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Eibarrek 3-1 galdu du Las Palmasen aurka, eta etxetik kanpo irabazi gabe jarraitzen du

El Eibar perdió ante las Las Palmas en su visita a Gran Canaria por 3-1, que fue de más a menos, y que confirmó sus malos registros como visitante esta temporada.

El conjunto armero fue mejor que su rival en la primera parte en casi todo, menos en el marcador. Y es que salvo una primera ocasión clara de Lukovic que desbarató Magunagoitia con el hombro, el resto de acercamientos peligrosos se registraron en el área de Dinko Horkas, a quien se le acumuló el trabajo.

Al Eibar le fue anulado un gol en el minuto 39, anotado por Guruzeta, y poco después, Ale García adelantó a los canarios en el marcador.

La versión armera tras el descanso no fue tan incisiva. De hecho, Lukovic aprovechó un centro de Marvin Park que remató con la pierna derecha, haciendo el 2-0.

Los cambios introducidos por Beñat San José funcionaron. Con asistencia de Alkain y remate final de Javi Martón a la red, en un balón suelto dentro del área, lograron reducir la diferencia y dar algo de emoción a los minutos finales.

Pese a estrechar el marcador, no estuvo cerca del empate el conjunto armero, que enterró todas sus opciones en el tiempo de prolongación, al permitir una transición y un fuerte zurdazo raso del lateral izquierdo Enrique Clemente desde fuera del área, al que no llegó Magunagoitia.

Ficha técnica

3. Las Palmas: Horkas; Marvin Park (Herzog, min. 89), Álex Suárez, Sergio Barcia, Enrique Clemente; Loiodice (Iñaki, min. 89), Amatucci; Viti, Iván Gil (Manu Fuster, min. 62), Ale García (Kirian, min. 79); y Lukovic (Marc Cardona, min. 79).

1. Eibar: Magunagoitia; Arambarri, Marco Moreno, Arbilla (Javi Martínez, min. 82), Buta; Oaelexea, Nolaskoain (Aleix Garrido, min. 71); Corpas (Alkain, min. 76), Magunazelaia (Martón, min. 71), Guruzeta (Adu Ares, min. 71); y Bautista.

Goles: 1-0, min. 42: Ale García. 2-0, min. 66: Lukovic. 2-1, min. 83: Martón. 3-1, min. 90+2: Enrique Clemente.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (Comité de Murcia). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Marvin Park y Amatucci, así como al visitante Arbilla.