Eibar LaLiga Hypermotion Eibar y Leganés empatan en Ipurua (0-0) Agencias | EITB Publicado: 25/10/2025 18:47 (UTC+2) Última actualización: 25/10/2025 19:10 (UTC+2) Los armeros han gozado de ocasiones para romper la igualada, pero el guardameta del equipo madrileño se ha mostrado muy seguro bajo palos. Arbilla, con un jugador del Leganés. Foto: @SDEibar. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Eibarrek eta Leganesek hutsean berdindu dute Ipuruan (0-0)

Eibar y Leganés empataron a cero goles en un igualado partido que deja a ambos como estaban en sus dinámicas: los armeros sin conocer la derrota en casa mientras los pepineros siguen sin perder lejos de Butarque.

La primera ocasión clara la tuvo Naim para los madrileños y Arbilla en dos ocasiones fueron los autores de las primeras ocasiones claras del partido.

En el 35, Guruzeta estuvo a punto de marcar, pero Soriano evitó el gol con un auténtico paradón.

Tras el descanso, Magunagoitia respondió bien a un remate de Naim. El Eibar volvió a rozar el gol en el 55 por medio de Guruzeta con un disparo al poste.

Bautista la tuvo en los últimos minutos, pero Soriano volvió a ser providencial para evitar el gol.

Al final, 0-0 y reparto de puntos entre Eibar y Leganés.