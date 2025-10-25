Eibar
LaLiga Hypermotion
Eibar y Leganés empatan en Ipurua (0-0)
Agencias | EITB
Los armeros han gozado de ocasiones para romper la igualada, pero el guardameta del equipo madrileño se ha mostrado muy seguro bajo palos.
Arbilla, con un jugador del Leganés. Foto: @SDEibar.
Euskaraz irakurri: Eibarrek eta Leganesek hutsean berdindu dute Ipuruan (0-0)
Eibar y Leganés empataron a cero goles en un igualado partido que deja a ambos como estaban en sus dinámicas: los armeros sin conocer la derrota en casa mientras los pepineros siguen sin perder lejos de Butarque.
La primera ocasión clara la tuvo Naim para los madrileños y Arbilla en dos ocasiones fueron los autores de las primeras ocasiones claras del partido.
En el 35, Guruzeta estuvo a punto de marcar, pero Soriano evitó el gol con un auténtico paradón.
Tras el descanso, Magunagoitia respondió bien a un remate de Naim. El Eibar volvió a rozar el gol en el 55 por medio de Guruzeta con un disparo al poste.
Bautista la tuvo en los últimos minutos, pero Soriano volvió a ser providencial para evitar el gol.
Al final, 0-0 y reparto de puntos entre Eibar y Leganés.