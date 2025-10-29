Eibar COPA DEL REY El Eibar se impone ante el Náxara y avanza en la Copa (2-4) Publicado: 29/10/2025 22:36 (UTC+1) Última actualización: 29/10/2025 22:48 (UTC+1) El conjunto armero ha superado al Náxara en un intenso duelo copero pasado por agua y disputado en Haro. SD Eibar tras la victoria contra el Náxara. Imagen: @SDEibar Whatsapp

El Eibar ha sellado su clasificación en la primera ronda de la Copa del Rey, disputada en el estadio Luis de la Fuente de Haro, donde ha vencido 2-4 al Náxara. Martón ha abierto el marcador en el minuto 20 tras una jugada bien trenzada, y antes del descanso, Peru Nolaskoain ha ampliado distancias desde el punto de penalti. Aunque el Náxara ha recortado justo antes del descanso, el dominio armero nunca ha peligrado.

En la segunda mitad, Toni Villa, también desde los once metros, ha firmado el 1-3 en el 52'. El Náxara ha mantenido la fe hasta el final, llegando incluso a situarse 2-3 con el gol de Ochoa. Sin embargo, Jon Bautista ha cerrado el encuentro con el definitivo 2-4 en el minuto 89.

Los armeros ha cumplido el trámite copero marcado por la lluvia, y siguen avanzando en la Copa del Rey.