Eibar LaLiga Hypermotion El Eibar cae en Almería y acumula seis jornadas sin ganar (3-1) EITB Publicado: 01/11/2025 23:29 (UTC+1) Última actualización: 01/11/2025 23:37 (UTC+1) Una mala primera parte, en la que ha recibido los tres goles, ha dejado sentenciado al conjunto armero. Almería vs. Eibar. Foto: @SDEibar.

Euskaraz irakurri: Eibarrek porrot egin du Almerian eta sei jardunaldi pilatu ditu irabazi gabe (3-1)

El Eibar ha perdido por 3-1 ante el Almería este sábado en el partido de la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en la ciudad andaluza.

Ya en el minuto 5, Álex Muñoz ha sido derribado por José Corpas dentro del área, y Sergio Arribas transformó el penalti para poner el 1-0.

El equipo vasco ha respondido con peligro a balón parado, pero en el 20 un nuevo saque de esquina de Melamed ha encontrado la cabeza de Álex Muñoz, que ha firmado el 2-0.

El Eibar ha buscado reaccionar, pero se ha topado con un sólido Andrés Fernández, que ha detenido los remates de Jon Bautista y Alkain.

El conjunto armero ha perdido control con el paso de los minutos, y en el minuto 48 Stefan Dzodic ha enviado un pase largo que Adrián Embarba ha aprovechado para superar al portero y anotar el 3-0.

El Eibar ha intentado reaccionar en la segunda parte, recortando distancias en el 65, cuando Arbilla ha aprovechado un rechace tras un saque de esquina para poner el 3-1.