Eibar LESIÓN Adu Ares será operado de la rodilla izquierda y se perderá el duelo ante el Albacete Publicado: 05/11/2025 17:09 (UTC+1) Última actualización: 05/11/2025 17:29 (UTC+1) El delantero del Eibar pasará por el quirófano este jueves en San Sebastián para tratar unas molestias que arrastra en la rodilla izquierda. Adu Ares. Imagen: SD Eibar Whatsapp

Euskaraz irakurri: Adu Aresi ebakuntza egingo diote ezker belaunean eta Albaceteren aurkako lehia galduko du

El Eibar ha informado este miércoles de que Adu Ares será intervenido mediante una artroscopia por la presencia de un cuerpo libre articular en su rodilla izquierda. Estas dolencias han impedido al atacante entrenar con el grupo en los últimos días y le apartarán del encuentro del sábado frente al Albacete en Ipurua.

El club armero no ha especificado el tiempo estimado de baja del jugador vizcaíno, que iniciará el proceso de recuperación tras la operación.