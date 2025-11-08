Eibar LaLiga Hypermotion El Eibar remonta al Albacete a base de penaltis (3-2) EITB Publicado: 08/11/2025 18:54 (UTC+1) Última actualización: 08/11/2025 19:06 (UTC+1) El equipo armero necesitaba ganar, ha tenido que remontar hasta en dos ocasiones al Albacete, pero hoy sí, hoy los tres puntos se han quedado en casa. Eibar VS. Albacete Foto: @SDEibar Whatsapp

Después de seis jornadas sin conocer la victoria, el Eibar ha recuperado este sábado esa sensación, tras derrotar a base de penaltis, en un partido muy complicado, a un Albacete que ha comenzado ganando y que ha puesto las cosas muy difíciles a los armeros en su campo.

Apenas iban transcurridos unos segundos de partido cuando, tras un saque de esquina, Javi Villar ha cabeceado el esférico, que ha pegado en el travesaño y tras botar en el suelo Jefté ha empalmado un potente disparo a un metro de la línea de meta y ha marcado así el primer tanto del Albacete (0-1).

El Eibar ha saltado al campo en la segunda mitad con mucha motivación. A poco de comenzar este período el guardameta Lizoain ha derribado dentro del área a Martón y el árbitro ha decretado penalti, que ha lanzado el propio Martón y ha logrado el gol de la igualada (1-1) .

El tanto ha empujado a los locales, que se han lanzado en busca del segundo. Pero lo cierto es que el gol ha sido para el Albacete y lo ha marcado Jefté en un buen contragolpe. (1-2)

Pero el Eibar no se ha vendio abajo y apenas tres minutos más tarde Martón en una buena jugada ha marcado el segundo de los locales, que ha subido al marcador tras ser revisado por el VAR por un posible fuera de juego del navarro (2-2).

En el minuto 72 un nuevo penalti por mano dentro del área de Neva ha servido para que el Eibar se adelantara por vez primera en el partido. Corpas ha sido el encargado de lanzarlo (3-2).