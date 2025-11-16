Eibar LaLiga Hypermotion El Eibar suma un punto ante el Sporting de Gijón (1-1) EITB Publicado: 16/11/2025 19:01 (UTC+1) Última actualización: 16/11/2025 19:18 (UTC+1) El equipo armero quería romper en el Molinón con su mala racha a domicilio, pero se ha tenido que conformar con el empate a uno. Los goleadores del encuentro han sido José Corpas, por parte del Eibar, y Jonathan Dubasin, de penalti, por parte del equipo asturiano. Sporting de Gijón VS. Eibar Foto: @SDEibar Whatsapp

Euskaraz irakurri: Eibarrek puntu bat eskuratu du Sportingen aurka (1-1)

El Eibar ha empatado a uno con el Sporting de Gijón, este domingo, en el partido de la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Molinón. Los armeros han logrado un valioso punto a domicilio, en un partido que han ido dominando durante muchos minutos y en el que el rival les ha empatado a falta de un cuarto de hora.

Prácticamente con los dos equipos comenzando a asentarse en el terreno de juego, los de Beñat San José han sorprendido con un ataque vertical por su banda izquierda, aprovechando el buen desmarque de Bautista al espacio y el posterior pase atrás de éste para la llegada de Corpas, que ha definido a placer desde el interior del área para adelantar a los guipuzcoanos (0-1)

No ha sido hasta el tramo final cuando un error con el balón de la defensa armera ha permitido a Dubasin anticiparse a Jair tras un mal control del central, justo en el interior del área, lo que ha desembocado en penalti. Ha sido el propio Dubasin desde los once metros el que ha batido a Magunagoitia (1-1).